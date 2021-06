iOS 15 : Apple améliore l'utilisation de Siri avec un masque

Depuis iOS 14.5, il est possible de déverrouiller son iPhone avec son Apple Watch au poignet sans avoir besoin d'utiliser Face ID ou de taper le code secret. Une fonction qui va s'enrichir sur iOS 15 car Siri sera à son tour utilisable de cette manière. Explications.

Déverrouiller Siri avec l'Apple Watch

Avec cette pandémie, l'utilisation de Face ID s'est retrouvée compromise, difficilement exécutable à cause de ce fameux masque que nous devons porter à tout moment lorsque nous ne sommes pas chez nous. Apple a tout de même trouvé la parade, du moins pour ceux équipé d'une Apple Watch car grâce à la combinaison de ces deux produits, il est possible de déverrouiller son iPhone en portant une Apple Watch au poignet.



Un concept sympathique mais surtout très pratique qu'Apple semble vouloir encore améliorer à partir d'iOS 15. Si l'option "Déverrouiller avec l'Apple Watch" est enclenchée sur votre iPhone, il sera désormais possible d'également faire des demandes à Siri.

Comme vous le savez, si votre iPhone est verrouillé, il est impossible de demander à Siri de se rendre dans les paramètres ou même de lancer une application sans avoir montré votre visage pour vous authentifier. Grâce à cette option, l'utilisation de votre iPhone et donc de Siri avec un masque gagne en fluidité et ce n'est pas pour nous déplaire.



Même si cela ne concerne pas tout le monde, il faut souligner les efforts d'Apple qui souhaite continuer à enrichir les fonctions facilitant la vie avec un masque lorsque l'on se rend sur notre iPhone. D'ailleurs, une fois la pandémie définitivement finie et les masques aux oubliettes, ces fonctions ne seront bien évidemment pas supprimées car elles restent tout de même très pratiques, même hors pandémie.



N'hésitez pas à lire notre article sur les 250 nouveautés d'iOS 15 pour en apprendre encore davantage sur les fonctionnalités à venir.