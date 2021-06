Diablo 2 : Resurrected fera son grand retour le 23 septembre

Hier à 22:12 (Màj hier à 22:12)

Corentin Ruffin

Quelques semaines auparavant, nous vous parlions d'une nouvelle rumeur qui enflait ces derniers temps, provenant tout droit de chez Blizzard Entertainment. Cette dernière faisait office du travail d'une nouvelle équipe autour d'un projet secret qui, selon les bruits de couloir, n'était autre qu'une version remastérisée du célèbre Diablo II.



Le mois dernier, lors de la traditionnelle BlizzCon, les rumeurs ont été officialisées : nous aurons bel et bien le droit au jeu Diablo II : Resurrected sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series S et X, et ce, dès le 23 septembre prochain !



Le trailer :

Diablo II : Resurrected se rapproche

Diablo® II: Resurrected™ est une version remasterisée du célèbre jeu de rôle et d’action Diablo® II. Poursuivez le mystérieux Rôdeur noir et affrontez les habitants des enfers pour découvrir le destin des Démons primordiaux Diablo, Méphisto et Baal, désormais en résolution jusqu’à 4K (2160p) sur PC.

Pour ceux qui ne connaissent pas Diablo II, il faut savoir que le jeu, sorti en 2000, avait connu un succès énorme lors de sa commercialisation, propulsant la série dans le monde entier. Cette version de Diablo II sera lancée le 23 septembre prochain, sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series S et X avec la possibilité d'une sauvegarde cross-platform.



Cependant, aucune annonce n'a été faite pour Mac ou pour iOS, malheureusement... En attendant, vous pouvez précommander le jeu sur le site web officiel.



Pour rappel, Blizzard travaille également sur Diablo Immortal, un jeu mobile annoncé sur Android et iOS.