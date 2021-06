Tinder : il est enfin possible de ne plus croiser son ex

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Réagir



L'application de rencontres connue mondialement sous le nom de Tinder se dote d'une nouvelle fonctionnalité plutôt intéressante pour ses utilisateurs. Grâce à celle-ci, vous n'allez plus croiser la photo (le profil) d'un membre de votre famille ou même de votre ex. Explications.

Tinder supprime certains moments gênants avec la possibilité de bloquer des personnes

On ne va pas se mentir, il y a du bon et du mauvais lorsque l'on se rend sur une application de rencontre. Malgré que le but ultime soit de vous trouver le/la partenaire de vie idéal(e), dans les faits, ce n'est que très rarement le cas à en croire les retours de la plupart de nos amis ou de notre entourage.



En parlant d'amis, de famille..., s'il y a bien une chose désagréable sur ce genre d'application, c'est de croiser la photo de l'une de vos connaissances comme votre cousine, votre frère ou tout simplement votre ex.

C'est justement sur ce point que Tinder travaille depuis assez longtemps et cela tombe bien, car d'après cet outil, ce temps est désormais révolu. Grâce à la nouvelle option "bloquer les contacts", toutes les personnes présentes dans votre répertoire ne seront plus visibles sur Tinder.

Cela marche bien évidemment dans l'autre sens, elles ne vous verront plus également en se rendant sur l'application. Par ailleurs, il est tout à fait possible d'ajouter un numéro de téléphone (comme celui de son ex) à la main pour que Tinder comprenne que le compte associé à ce numéro soit bloqué sur votre compte et donc non visible.

Tinder s'est appuyé sur des chiffres pour comprendre l'importance du projet. Selon certains sondages, 40% des utilisateurs de l'application ont déjà rencontré leur ancien(ne) partenaire et 78% déclarent qu'ils souhaitent si possible ne plus le/la voir.



Déclaration de Bernadette Morgan, chef produit/sécurité au sein de Tinder :

Nous déployons "Bloquer les contacts" en tant que ressource supplémentaire permettant aux membres d'avoir l'esprit tranquille en les aidant à créer un espace sans souci leur permettant de créer de nouvelles connexions.

Cet outil est dès à présent disponible dans la section Paramètres de votre profil. N'oubliez pas de vérifier que votre application est à jour. Cette fonctionnalité n'est sûrement pas parfaite et n'empêchera pas tous les problèmes, mais il faut reconnaître qu'elle permet de supprimer certains moments embarrassants, ce qui rend l'expérience utilisateur plus agréable.