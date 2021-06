Slack : les messages programmés sont arrivés

Il y a 1 heure (Màj il y a 47 min)

Alexandre Godard

Slack cherche constamment à améliorer son service de messagerie et c'est encore une fois réussi avec l'arrivée des messages planifiés. Cette fonction disponible depuis des années sur Android et apprécié par pas mal de monde peine à s'implanter dans certains services. Voyons ensemble comment cela fonctionne.

Slack lance la planification des messages

Il y a tout juste six mois, l'application Slack s'est faite racheter pour la modique somme de 27 milliards de dollars. Autant dire que les repreneurs croient en ce projet mais ce qui nous intéresse nous, ce sont les fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs.



Si Slack est connu pour être très réactif en termes de mises à jour et de correctifs, il est également assez fréquent de constater l'ajout de nouvelles fonctions et la dernière en date est assez intéressante.

À l'heure ou Apple ne semble toujours pas décidé à l'incorporer dans son service iMessage, sachez que Slack lance à son tour les messages programmés. Comme vous le savez, cette fonction bien pratique permet de programmer un message pour qu'il s'envoie automatiquement au jour et à l'heure de votre choix.

Comment ça marche ?

Pour ce qui est de la version Windows/Mac, vous devriez dorénavant voir apparaître un petit accent circonflexe pointé vers le bas à côté de la grosse flèche verte qui sert de bouton d'envoi. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez planifier un message à la date et à l'heure de votre choix.



Du côté de la version mobile, il suffit de faire un appui long sur la flèche bleue qui sert de bouton d'envoi pour accéder au même menu.

L'intégration des messages planifiés est une bonne chose surtout sur une application comme Slack, principalement destinée au travail. On pourra tout de même regretter que le choix de l'heure se fait par tranche de 30 minutes sur la version web (Windows) au contraire de la version mobile qui laisse le libre choix d'envoyer un message à 19 h 02 (par exemple).



Slack a annoncé l'arrivée de cette fonction il y a quelques jours mais elle peut mettre plus de temps à débarquer chez certaines personnes. De notre côté, il semblerait que tout le monde puisse en profiter donc c'est le bon moment de partager l'info. Si vous ne trouvez toujours pas le bouton, il suffit juste patienter quelques jours.

Télécharger l'app gratuite Slack