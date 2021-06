Linux 5.13 peut être installé sur les Mac M1

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Il aura fallu patienter un peu, mais le système d'exploitation Linux peut désormais être installé sur un Mac M1 avec le noyau 5.13. Cela intervient après plusieurs mois de tests, y compris sa version Release Candidate annoncée pour la première fois il y a quelques semaines.

Linux peut être installé Mac M1

Le nouveau noyau Linux 5.13 ajoute la prise en charge de plusieurs puces basées sur l'architecture ARM - y compris la puce M1 d'Apple. Cela signifie que les utilisateurs pourront exécuter le système libre en natif sur les nouveaux MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini et iMac 24 pouces équipés du processeur M1.

Il était déjà possible d'exécuter Linux sur des Mac M1 via des machines virtuelles et même avec un port de Corellium, mais aucune de ces alternatives ne fonctionne sans l'émulation Rosetta 2 - ce qui signifie qu'elles ne profitent pas des performances maximales de la puce M1. Cependant, certains développeurs avaient travaillé à inclure le support natif de M1 dans le noyau Linux, avant la version officielle.

Comme prévu lors de l'annonce en avril dernier, Linux 5.13 apporte "un support initial précoce pour l'Apple M1 avec un support de base, mais pas encore des graphismes accélérés et beaucoup plus encore pour aller plus loin".

Le nouveau noyau Linux 5.13 apporte des fonctionnalités de sécurité telles que le Landlocked LSM, la prise en charge de Clang CFI et, éventuellement, la randomisation du décalage de la pile du noyau à chaque appel système. Il y a aussi la prise en charge de la technologie FreeSync HDMI, idéal pour les jeux vidéo.

L'annonce de la sortie de Linux Kernel 5.13 a été faite par Linus Torvalds ce dimanche sur son blog :

Nous avons donc eu toute la semaine calme depuis la RC7, et je ne vois aucune raison de retarder la version 5.13... Bien sûr, si la dernière semaine a été courte et calme, la 5.13 dans l'ensemble est en fait assez mature. En fait, c'est l'une des plus grandes versions 5.x, avec plus de 16 000 commits (plus de 17 000 si vous comptez les fusions), de plus de 2 000 développeurs... Et avec 5.13 à la porte, cela signifie évidemment que la fenêtre de fusion de 5.14 commencera demain. J'ai déjà quelques demandes de "pull requests" en attente, mais comme d'habitude, je demanderais aux gens de tester la 5.13 au moins rapidement avant de passer aux nouvelles choses passionnantes en attente.

Pour les développeurs, n’hésitez pas à regarder le projet en détail sur GitHub. Pour les autres, mieux vaut encore patienter un peu avant d'installer Linux sur un Mac M1, surtout si c'est votre outil de travail. Une meilleure prise en charge devrait arriver rapidement.