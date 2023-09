La diffusion sportive peut être réinventée par Apple, estime Eddy Cue !

Depuis plus d'un an, Apple s'intéresse à la diffusion sportive, après son premier investissement majeur dans la Major League Soccer (MLS), le géant californien a essayé d'obtenir d'autres championnats, mais sans succès. Ce qui rend les choses compliquées, c'est qu'Apple souhaite être l'unique diffuseur au niveau mondial, ce qui est difficile avec des championnats comme la Premier League ou encore la Bundesliga. Toutefois, Apple n'abandonne pas, Eddy Cue a assuré qu'Apple peut réinventer la diffusion sportive avec Apple TV+.

Apple TV+, bientôt plus intéressant que beIN Sport pour suivre des rencontres sportives ?

En s'orientant vers la retransmission d'événements sportifs en direct, une nouvelle dimension stratégique s'est ouverte pour Apple, l'entreprise souhaite atteindre un public plus large et diversifier ses sources de revenus. La diffusion sportive, longtemps dominée par des acteurs traditionnels, pourrait connaître une transformation inédite avec cette nouvelle initiative.



C'est Eddy Cue, un cadre emblématique d'Apple et grand amateur de sport, qui est à l'origine de cette nouvelle orientation. Percevant le domaine sportif comme une mine d'or potentielle pour Apple, Cue vise non seulement à augmenter les revenus, mais aussi à redéfinir la manière dont le sport est présenté à des millions de fans.

Apple a choisi la Major League Soccer (MLS) comme point d'entrée dans cette aventure. Mais ne vous y trompez pas : la société ne se contente pas de diffuser des matchs. Elle ambitionne de transformer radicalement la manière dont les événements sportifs sont présentés. Bien sûr, ce n'est pas une tâche facile, Apple doit se plier aux directives strictes de la FIFA, ainsi qu'à divers autres standards du secteur. Mais, selon Cue, c'est le charisme et la notoriété des joueurs qui font vraiment la différence dans l'univers sportif. Il prend pour preuve l'arrivée impressionnante de Lionel Messi en MLS, un coup majeur qui devrait contribuer grandement à la notoriété de la ligue.



La MLS n'est que le début pour Apple, des rumeurs circulent déjà selon lesquelles Apple envisagerait de collaborer avec d'autres ligues de renom, voire de racheter la chaîne sportive ESPN.

Derrière cette incursion dans le sport se cache une autre stratégie clé pour Apple : dynamiser les inscriptions à Apple TV+. En 2022, sur les 100 émissions les plus visionnées aux États-Unis, 94 étaient liées au sport, la NFL en tête.



Cue résume parfaitement l'attrait du sport pour Apple : il est l'expression ultime du "drame réel non scénarisé". En se lançant dans cette nouvelle aventure, Apple ne vise pas seulement à capturer une part du marché lucratif de la diffusion sportive, mais à redéfinir ce que cela signifie d'être un fan de sport à l'ère numérique.



Source