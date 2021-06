UFC-Que Choisir lance l'app QuelDébit pour tester 4G/5G/WiFi

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2



Bonne idée que la nouvelle application QuelDébit de l'association UFC-Que Choisir qui veut proposer un outil aux consommateurs afin de mesurer la qualité de leur réseau, qu'il soit cellulaire ou WiFi. Une solution gratuite supplémentaire qui va permettre d'avoir des mesures des différents opérateurs par zone géographique.

QuelDébit : un outil pour tester sa connexion mobile

Elle permet aussi, grâce à l’ensemble des données recueillies, d’établir des indicateurs agrégés pour éclairer au mieux les consommateurs sur la qualité proposée par les différents opérateurs de téléphonie mobile, mais également pour sensibiliser les pouvoirs publics sur la réalité de la fracture numérique.

UFC-Que Choisir est conscient que ce genre de service existe déjà, mais avec QuelDébit, l'association entend proposer une "vraie" notation. Les critères sont les mêmes, à savoir les débits ascendant et descendant, le temps de latence, le temps de chargement d'une page, ou autre test classique pour juger de la valeur d'un forfait chez SFR, Orange, Bouygues, Free Mobile, Sosh, etc.



Les applications concurrents ont beau être basés sur un scénario similaire à celui adopté par QuelDébit, la notation n’offre pas aux consommateurs la capacité de qualifier au mieux la qualité de leur connexion.

En effet, cette notation repose sur une échelle ouverte, les résultats chiffrés s’échelonnant de 0 à plusieurs dizaines de milliers de points, sans toutefois pouvoir comprendre la valeur d'un point. Il est donc difficile de savoir si un score de 12 000 est bon et si une valeur de 24 000 est vraiment deux fois plus performante par exemple.



Pour palier à cela, QuelDébit affiche des valeurs sur une échelle de notation fermée allant de 0 à 10. Cette note est calculée sur la base d’un algorithme développé par l’UFC-Que Choisir de manière à fournir une information personnalisée, lisible et pertinente. De plus, QuelDébit est une application participative, à deux titres. Grâce au traitement des données collectées relatives à l’ensemble des tests individuels effectués, un baromètre des opérateurs est établi sur la base de l’ensemble des résultats obtenus par les utilisateurs. Ce baromètre sera régulièrement mis à jour dans l’Observatoire de la qualité de l’Internet mobile lancé par l’UFC-Que Choisir. Ensuite, grâce à ces résultats, l'association entend alerter les pouvoirs publics sur la réalité de la qualité des services mobiles proposés aux consommateurs sur le territoire.



Voilà donc un outil intéressant et totalement gratuit pour celles et ceux qui veulent vérifier quel opérateur offre la meilleure couverture dans leur région ou leur ville, de manière à choisir en toute connaissance de cause. L'app existe aussi sur Android via le Play Store.

Télécharger l'app gratuite QuelDébit