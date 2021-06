La surveillance sur Internet continue de croître

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Nouvelle étude qui révèle qu'au global, les pays accélèrent au niveau de la sécurité du web afin de ne pas être dépassés par ce monde si vaste. En quelques années, les demandes envers les entreprises technologiques ont été multipliées par trois.

La protection c'est important !

Si l'un des grands débats dans les années à venir va tourner autour de l'écologie et de la préservation de la planète, l'autre grand domaine qui ne cesse de faire du bruit tant il prend de la place dans notre quotidien, c'est internet.



Si ses qualités ne sont plus à prouver vu qu'il nous permet de réaliser des tâches auparavant irréalisables, la grande problématique concerne les données personnelles. Comme vous le savez, chaque année, des millions d'informations sont sauvegardées par les entreprises voire encore plus grave, volées et revendues par des cybercriminels.

Chaque pays possède donc ses propres règles en matière de sécurité et plus le temps passe, plus les services concernés scrutent et demandent des comptes régulièrement aux entreprises du net. C'est justement sur ce point précis qu'a voulu revenir la société de cybersécurité Surfshark au travers d'une nouvelle étude nommée "User Data Surveillance Report".



À travers ce rapport, la société revient sur les demandes faites par 66 pays entre 2013 et 2020 aux entreprises technologiques au sujet des "données utilisateurs". Selon les chiffres, en sept ans, ce genre de demande a été multiplié par trois. Sur les dix pays les plus demandeurs, sept proviennent de l'Europe aux côtés des États-Unis, de l'Australie et de Singapour. Déclaration du PDG de Surfshark :

Au cours des dernières années, le monde a été témoin de l'adoption généralisée d'outils de surveillance physique et en ligne.



Un nombre croissant de gouvernements déploient une gamme de technologies de surveillance sous la promesse de maintenir l'ordre et la sécurité publique.



Les pays qui surveillent le plus

Malte est le leader en surveillance des données utilisateurs avec pas moins de 765 demandes pour 100 000 habitants. Singapour est également sérieux et se classe juste derrière en étant suivi de l'Allemagne en troisième position qui par ailleurs et le premier pays d'Europe sur ce domaine. À l'inverse, les pays les moins surveillés sont la Chine, les Philippines et le Kenya.

Les entreprises les plus plébiscitées

Pas de surprises, Google, Apple ou encore Facebook sont les plus sollicités. Pour ce qui est du groupe de Mark Zuckerberg, les demandes ont été multipliées par sept ces dernières années. Sûrement à cause de tous les scandales à répétition.



Pour finir, sachez que cette étude se base sur les informations officielles provenant des rapports de transparence de ces grandes entreprises. Dans les années à venir, internet dans son ensemble va à coup sûr prendre une place encore plus importante qu'à l'heure actuelle et nul doute que ce genre de demande va également s'accroître.