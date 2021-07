Un Youtuber installe MacOS 11 sur un PC portable personnalisé

Pouvoir installer macOS sur des ordinateurs non Apple n'est pas vraiment nouveau grâce aux Hackintosh, mais un YouTuber a décidé de mettre le système d'exploitation d'Apple sur une machine plutôt inhabituelle. Ike Sanglay Jr. a construit un petit PC portable qui exécute la version Intel de macOS Big Sur, qui est la dernière disponible pour les utilisateurs en ce moment, hors développeurs qui sont sous MacOS 12 Monterey.

Il monte son propre PC portable et installe MacOS 11

Le matériel interne de la machine n'a rien d’incroyable, car il s’agit d’un petit PC. Ike a utilisé un LattePanda Alpha SBC (ordinateur à carte unique) avec un processeur Intel Core m3, 8 Go de RAM, un SSD de 240 Go et un microcontrôleur Arduino Leonardo.

Pour tout assembler avec l'écran, le clavier et tous les câbles, le YouTuber a utilisé un boîtier spécial imprimé en 3D. La vidéo montre qu’il y a aussi un ventilateur à l'intérieur pour garder tout au frais - parce que, vous savez, le processeur Intel a tendance à chauffer. Une fois le matériel prêt, l'étape suivante consistait à installer macOS Big Sur comme avec n'importe quel autre PC Hackintosh.

Ike a démarré avec succès le PC portable personnalisé sous macOS, mais malheureusement, le YouTuber n'a pas donné beaucoup de détails sur la façon dont le système fonctionne dessus. C'est peut-être parce que certaines choses ne semblent pas tourner correctement (comme l'indicateur de batterie), mais au moins Ike a prouvé que Big Sur fonctionne sur cette machine.

Bien sûr, un PC portable fonctionnant sous macOS affiche des fonctionnalités limitées, mais le YouTuber reconnaît qu'il l'a fait juste pour le plaisir. Et il a démontré qu’on pouvait réaliser un Hackintosh dans un tout petit appareil. Nous l’avions fait sur un Xiaomi Notebook par exemple.

À quand un iPad sous macOS ?