Music Widget fait revivre le lecteur iTunes de 2005 sur Mac

Il y a 45 min

Medhi Naitmazi

Si vous utilisez un Mac depuis un certain temps, vous vous souvenez peut-être du widget iTunes qui nous permettait de contrôler la musique à partir du dashboard. C'était en 2005, déjà. Eh bien, iTunes est peut-être mort et enterré sur macOS depuis 2019, mais ce widget revient sous la forme d'une application gratuite appelée Music Widget.

Un plugin rétro pour Apple Music

Créée par le développeur Mario Guzman, l'application imite le widget introduit avec Mac OS X Tiger et vous permet de contrôler parfaitement la lecture à partir de l'application Apple Music. Si vous avez un autre service de streaming, type Spotify, cela ne fonctionnera pas.

L'application fonctionne bien sur macOS Big Sur – et même sur la version bêta de macOS Monterey – et peut être téléchargée en version bêta sur le site de Mario Guzman pour le moment. C'est un grand moment de nostalgie pour celles et ceux d'entre nous qui ont connu Mac OS X il y a plus de quinze ans. Mais au-delà de l'aspect rétro, ce Music Widget permet d'avoir un lecteur simple et discret tout le temps sous la main. Il nous fait penser, dans un autre style, à ce site avec un iPod classique en guise de lecteur.



