Parallels travaille sur le support de Windows 11 sur Mac

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir



Le spécialiste de la virtualisation, Parallels, a confirmé jeudi son intention d'apporter le système d'exploitation Windows 11 récemment officialisé sur Mac, bien qu'il ne soit pas clair quand la compatibilité avec la nouveauté de Microsoft sera disponible.

Parallels Desktop bientôt capable de faire tourner Windows 11 sur MacOS

Windows a annoncé son dernier système d'exploitation le 24 juin, dévoilant une toute nouvelle interface utilisateur construite autour d'un menu Démarrer et d'une barre des tâches centrés. Il dispose de nouveaux widgets, de Windows Snap Assist et d'une refonte totale de l'interface graphique qui s'avérera une bouffée d'air frais bienvenue pour les utilisateurs de Windows lorsqu'elle sera publiée à l'automne en tant que mise à niveau gratuite.

Parallels n'a pas fourni de calendrier de lancement précis mais a indiqué qu'il "fera sûrement tout ce qui est possible pour y parvenir". Nick Dobrovolskiy, vice-président principal de l'ingénierie et du support de Parallels, a déclaré :

Puisque Windows 11 vient d'être annoncé récemment, l'équipe d'ingénierie de Parallels attend que la version officielle de Windows 11 Insider Preview arrive pour commencer à étudier les changements introduits dans le nouveau système d'exploitation afin d'offrir une compatibilité totale dans les futures mises à jour de Parallels Desktop.

La première version d'aperçu d'Insider de Microsoft est sortie lundi, mais le déploiement a été chaotique et n'inclut pas toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans Windows 11 plus tard cette année, telles que l'intégration de Microsoft Teams ou la prise en charge des applications Android. La version actuelle de Parallels pour macOS, Parallels Desktop 16 est optimisée pour macOS Big Sur, et la société a déclaré publiquement qu'elle testait Parallels sur la version bêta de macOS Monterey "pour assurer une compatibilité totale dès sa sortie".



Parallels a longtemps été le choix préféré des utilisateurs de Mac qui veulent utiliser Windows sur un Mac, et la société affirme que son logiciel est utilisé par plus de 7 millions de personnes. On peut logiquement supposé que la croissance a été boostée par l'annonce d'Apple l'an denier concernant la fin de Boot Camp sur Mac.



Enfin, suivez notre astuce si vous voulez installer Windows 11 sur Mac dès maintenant.