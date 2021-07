Les nouvelles applications : Inside The Lines, Plantir, Evergreen

Evergreen (App, iPhone / iPad, v1.1, 14 Mo, iOS 14.0)

Grandir ensemble et construire une relation saine, aimante et durable. Evergreen est destiné aux couples qui souhaitent se connecter plus profondément, communiquer plus efficacement et améliorer leur intimité.



En quelques minutes par jour, vous pouvez apprendre de nouvelles choses sur votre partenaire, rire ensemble, obtenir des conseils relationnels d'experts et trouver de nouvelles raisons de retomber amoureux chaque jour. Les questions quotidiennes vous aident, vous et votre partenaire, à célébrer les moments les plus importants, tandis que les quiz et les enregistrements vous aident à comprendre les points forts et les domaines à améliorer dans votre relation.



Evergreen vous permet d'investir facilement dans l'amélioration de votre relation, l'établissement d'habitudes saines et le suivi de vos progrès et de votre croissance en tant que couple.

