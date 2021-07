Deutsche Telekom lance un programme AR pour les développeurs

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Le plus grand opérateur allemand vient de lancer les inscriptions à son tout nouveau programme d'aide destiné principalement aux développeurs d'applications AR sur iOS. L'objectif ici est de soutenir ce domaine qui peine à se montrer au grand public mais qui devrait à coup sûr, cartonner dans les années à venir.

Un programme qui vise les applications AR sur l'Apple Store

Par l'intermédiaire de son incubateur technologique nommé Hubraum, Deutsche Telekom vient de lancer un programme qui concrètement, cherche à aider les développeurs d'applications Apple en AR (réalité augmentée).



Sous le nom de Apple AR Innovation, ce programme a pour but de rassembler un maximum d'applications AR innovantes et d'aider les développeurs iOS concernés et volontaires à les optimiser grâce aux connaissances de Deutsche Telekom dans le domaine de la 5G ou encore de l'informatique à faible latence. Pour rappel, cet opérateur allemand est la plus grande société de télécommunications d'Europe.



Déclaration de Hubraum :

Nous invitons les développeurs iOS du monde entier à nous montrer leurs meilleures applications de réalité augmentée qui, avec l'aide du programme, peuvent être optimisées par les technologies de Deutsche Telekom, notamment la 5G et l'informatique de bord à faible latence. Apple possède la plus grande plate-forme AR au monde, avec des centaines de millions d'appareils compatibles AR, ainsi que des milliers d'applications AR sur l'App Store. Le matériel et les logiciels Apple sont conçus dès le départ pour la réalité augmentée, il n'y a pas de meilleur moyen de découvrir le concret de demain.

Deutsche Telekom a bien compris qu'Apple est l'un des plus sérieux, si ce n'est le plus sérieux, et le plus avancé dans ce domaine au niveau de la téléphonie avec notamment ARKIT qui évolue depuis 2017. La société n'a pas de limites ou de restrictions particulières, elle recherche des applications dans énormément de domaines comme le sport, la musique, les jeux, la vente en ligne, l'éducation...



Dans le sens inverse, les développeurs inscrits à ce programme auront accès à un lieu spécifique pour le développement de l'application et recevront également un soutien direct de la part d'Apple en plus des conseils, réunions, sessions d'apprentissage... et un accès instantané à la 5G et au réseau du groupe.



Ceux qui sont intéressés par ce programme, il ne faudra pas trop tarder car la session d'inscription se termine le 4 août 2021, soit dans moins de dix jours.