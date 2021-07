Sleeve amène un widget Apple Music ou Spotify sur macOS

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

Avec l'arrivée des différents widgets sur iOS et macOS, les développeurs se donnent à coeur joie de proposer des applications pour retrouver nos services favoris sur la homepage. Le dernier en date qui semble fort intéressant se nomme Sleeve et est disponible sur macOS, permettant notamment de retrouver les lectures en cours sur Apple Music et Spotify.

L'occasion de contrôler les deux services de streaming directement depuis l'écran d'accueil de son Mac grâce à cette belle petite application.

Sleeve affiche votre lecture en cours sur Apple Music et Spotify

Une nouvelle petite application a récemment vu le jour sur nos Mac, permettant d'avoir un aperçu de notre écoute sur Spotify ou Apple Music, tout en ayant quelques contrôles sur la lecture en cours. Bien que très simple, Sleeve offre de belles possibilités de personnalisation comme la taille, les coins arrondis de l'illustration, le mode sombre/clair, la taille du texte, l'alignement, etc.



Sleeve est une application Swift native, elle ne nécessite pas d'authentification sur vos comptes et fonctionne très bien avec plusieurs écrans. Il est possible d'acheter l'application au prix de 5$ sur le site web du développeur : pour ce prix, vous n'aurez ni publicité, ni d'achats intégrés.