T3 2021 : Apple dévoile ses résultats financiers

Hier à 22:41

Julien Russo

La firme de Cupertino vient de dévoiler les très attendus résultats du troisième trimestre fiscal de 2021. Apple semble continuer sur le bon chemin avec des ventes d'iPhone 12 solides, des services en forte croissance et des iPad et Mac M1 qui attirent toujours les clients. Est-ce suffisant pour battre un nouveau record ? On le découvre tout de suite.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 36,4% sur le T3 2021

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour vendre du rêve aux investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Comme nous sommes dans une période assez compliquée, Apple peut se permettre cette fois de décevoir les investisseurs, surtout après l'impressionnant trimestre réalisé précédemment où tous les indicateurs étaient au vert. Les résultats dévoilés ce soir valent pour le mois d'avril, mai et juin 2021. Apple commence son année fiscale en octobre de l’année précédente.

Allons directement au vif du sujet ! Le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 81,43 milliards de dollars ! Une somme en forte hausse de 36,4% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le bénéfice net de ce chiffre d'affaires est de 21,74 milliards de dollars contre 11,25 milliards de dollars au T3 2020.



Le chiffre d'affaires du T3 2021 est ventilé en plusieurs catégories :

On retrouve l' iPhone , qui est le revenu principal. Apple a gagné 39,57 milliards de dollars soit une hausse de 50% par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a bénéficié d'un fort soutient des iPhone 12 Pro et Pro Max qui rencontrent un succès impressionnant à travers le monde.

, qui est le revenu principal. Apple a gagné de dollars soit une hausse de par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a bénéficié d'un fort soutient des iPhone 12 Pro et Pro Max qui rencontrent un succès impressionnant à travers le monde. Arrive ensuite l 'iPad. Avec la disponibilité de l'iPad Pro M1. Apple gagne 7,37 milliards de dollars soit une hausse de 12,01 %.

Avec la disponibilité de l'iPad Pro M1. Apple gagne de dollars soit une hausse de Le Mac ! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de 8,24 milliards de dollars soit une hausse de 16,4 %. La catégorie a été boosté grâce à la disponibilité des Mac M1 au cours du trimestre.

! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de de dollars soit une hausse de La catégorie a été boosté grâce à la disponibilité des Mac M1 au cours du trimestre. L'avant-dernière catégorie concerne l' Apple Watch et les accessoires comme les AirPods , la catégorie où on ne sait jamais ce qui a rapporté ou non, car tout est mis dans le lot. Un manque de transparence qu'assume complètement Apple ! Cette catégorie de produits a rapporté 8,78 milliards de dollars soit une hausse de 36,12 %. On dit merci l'Apple Watch Series 6 et l'AirPods Max !

, la catégorie où on ne sait jamais ce qui a rapporté ou non, car tout est mis dans le lot. Un manque de transparence qu'assume complètement Apple ! Cette catégorie de produits a rapporté de dollars soit une hausse de On dit merci l'Apple Watch Series 6 et l'AirPods Max ! Pour finir, les services ! La catégorie est en plein BOOM depuis ces dernières années. L'arrivée du Lossless, Dolby Atmos et de l'Audio Spatial début juin a été un petit atout pour ce trimestre. Les services rapportent quand même 17,40 milliards de dollars soit une hausse de 32,90%.

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Ce trimestre, nos équipes ont bâti sur une période d'innovation inégalée en partageant de nouveaux produits puissants avec nos utilisateurs, à un moment où l'utilisation de la technologie pour connecter les gens partout dans le monde n'a jamais été aussi importante. Nous continuons d'aller de l'avant dans notre travail pour insuffler à tout ce que nous faisons les valeurs qui nous définissent - en inspirant une nouvelle génération de développeurs à apprendre à coder, en se rapprochant de notre objectif environnemental 2030 et en nous engageant dans le travail urgent de construction d'un avenir plus équitable.

