Apple annonce des packs Lady Gaga et Dua Lipa sur GarageBand !

Il y a 1 heure

Julien Russo

L'application la plus populaire dans la création musicale vient de recevoir une grosse mise à jour avec plusieurs ajouts de "Sound Packs". Dans un communiqué officiel, Apple explique avoir collaboré avec plusieurs artistes, dont Lady Gaga et Dua Lipa pour proposer cette exclusivité aux utilisateurs de GarageBand.

De la nouveauté sur GarageBand

Apple a toujours eu la volonté de vous aider à développer votre créativité sur ses diverses applications. Dans le cas de GarageBand, Apple a décidé de vous emmener encore plus loin dans la création musicale, pour cela, le géant californien a ajouté de nouveaux Sound Packs pour apprendre l'art du remixage directement depuis GarageBand. Dans ces nouveaux packs, vous trouverez une instruction vidéo mettant en scène des musiques populaires de Lady Gaga et Dua Lipa.



Apple ajoute également 7 nouveaux Producer Packs, le géant californien assure que le rythme, les boucles et les instruments ont tous été créés exclusivement pour GarageBand. Pour cette nouveauté, Apple a fait appel à plusieurs producteurs : on compte : Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch et TRAKGIRL.



Bob Borchers le vice-président du marketing produit mondial d'Apple a déclaré :

GarageBand continue d'être un catalyseur pour la création musicale - ce qui permet aux novices de commencer facilement et aux professionnels chevronnés de développer leurs idées en déplacement. Pour cette mise à jour, nous avons collaboré avec un incroyable groupe d'artistes et de producteurs pour donner aux musiciens une incroyable collection de nouveaux sons avec lesquels jouer, et nous espérons que encore plus de gens seront inspirés à puiser dans leur créativité et à commencer à faire de la musique dans GarageBand.

Lady Gaga s'est prononcée suite à ce partenariat avec Apple, l'artiste admet utiliser régulièrement GarageBand pour commencer son écriture :

GarageBand est ma banque d'idées où je commence mon écriture, donc je suis ravie de rendre ma chanson "Free Woman" disponible en tant que session de remix. Je veux que les musiciens et les mélomanes puissent voir comment une chanson est produite et pouvoir entendre toutes les parties individuelles, puis y mettre leur propre couleur créative, en faisant ce qu'ils veulent dans GarageBand.

Dua Lipa se dit aussi conquise à l'idée de voir sa musique sur GarageBand :

C'est incroyable de voir Apple donner vie à ma musique dans GarageBand, donc maintenant tout le monde peut découvrir comment j'ai fait 'Break My Heart' où qu'il se trouve. La musique a le pouvoir de rassembler les gens, et cela le fait d'une manière tellement excitante. Personnellement, j'ai hâte que les gens s'amusent beaucoup à expérimenter et à trouver différentes versions de ma chanson.

