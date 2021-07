Les ventes de HomePod Mini explosent sur T2 2021 (+180%)

Justement, un HomePod avec écran a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Apple faisant déjà des enceintes, des tablettes et des box TV, cela devrait être assez simple... En attendant, vous pouvez acheter un HomePod Mini à 99€ .

Néanmoins, à mesure que la nouvelle couche d'application pour la maison intelligente, Matter, prendra forme, Apple bénéficiera probablement à la plupart des trois grandes marques américaines, dont Apple, Google et Amazon. Toutefois, pour maintenir la dynamique, Apple devra sortir une autre enceinte : une enceinte portable ou une enceinte avec écran, par exemple, pourrait pousser Apple à de nouveaux niveaux.

Le marché des haut-parleurs intelligents n'a cessé de croître au cours des dernières années, mais un ralentissement est inévitable, d'autant plus que la pénétration des ménages approche les 60 % aux États-Unis. Cependant, les marques ont été particulièrement innovantes dans cette catégorie, mettant de nouveaux designs sur le marché avec des mises à jour de produits qui ajoutent de la valeur [...]

La majeure partie du ralentissement peut être attribuée à la plate-forme Amazon Alexa (y compris les haut-parleurs de marque propre et de marque tierce), qui a connu une baisse de 31 % de pour les expéditions de haut-parleurs intelligents aux États-Unis. En fait, les haut-parleurs intelligents de Google ont revendiqué la première place, battant Amazon au cours du trimestre par environ 800 000 expéditions.

Il y avait encore mieux quand on regarde les parts de marché :

La société Omdia a publié des chiffres précis sur le marché des enceintes connectées et indique que les ventes de HomePod sont passées de moins d'un million de ventes au deuxième trimestre 2020 à près de 2,5 millions au même trimestre de cette année.

Apple a lancé le HomePod original en 2018. À l'époque, c'était le premier haut-parleur abordable à offrir une technologie de formation de faisceau - une combinaison de plusieurs haut-parleurs et microphones qui permettent à un haut-parleur de façonner le son dans la pièce dans laquelle il est placé. Cette technologie avait auparavant été le domaine des haut-parleurs haut de gamme coûtant au minimum 1000€.

