Les nouvelles applications : Expensify, Expand, Priority Star

Expensify (App, iPhone / iPad, v8.5.25.1, 92 Mo, iOS 11.0)

La gestion de vos dépenses vous épuise ? Ne cherchez pas plus loin !

Avec Expensify, prenez en photo vos factures et nous faisons le reste : extraction des données de factures grâce à SmartScan, captures du temps et du kilométrage et génération de rapports. Simplifiez-vous la vie avec la carte Expensify — il vous suffit de régler avec la carte et voilà, pas besoin de garder vos reçus !



Vous avez perdu votre reçu ? Pas de problème ! Expensify vous permet d'importer vos transactions par carte de crédit et crée automatiquement une eReceipt pour tous les achats de moins de 75$ !

Télécharger l'app gratuite Expensify