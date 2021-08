Microsoft Teams ajoute enfin les notifications natives sur Mac

Il y a 4 heures

Alban Martin

Tout vient à point à qui sait attendre. Elle aura pris son temps, mais Microsoft Teams supporte désormais les notifications Mac sur les appareils exécutant macOS 10.15 et versions ultérieures. Une bonne nouvelle pour les nombreux utilisateurs.

Microsoft Teams passe enfin aux "vrais" push sur Mac

Réclamée depuis des lustres par les utilisateurs de la messagerie professionnelle de Microsoft, cette fonctionnalité permet de profiter des notifications standardes de macOS, mais aussi, par voie de conséquence, de respecter les paramètres "Ne pas déranger".

Nous sommes ravis de partager que Teams prend désormais en charge les notifications Mac OS sur Mac OS 10.15 et versions ultérieures. Avec la sortie de cette fonctionnalité, Teams honore les fonctionnalités de notification du système d'exploitation telles que "Ne pas déranger", le tri du centre de notification et plus encore.



La déclaration est venue sur un fil de discussion existant et une page de support a été mise à jour. Pas très évident, mais l'annonce a le mérite d'exister. Ce genre de manque sur application aussi populaire, signée d'une entreprise valorisée à plus de 2000 milliards, faisait quelque peu tâche. Mais nous y sommes, juste avant que des millions de gens qui travaillent avec ne craquent ! Malgré ses défauts, et grâce à la persuasion de Microsoft, Teams a su tirer son épingle du jeu et reprendre la main face à Slack qui avait ouvert un nouveau marché.



Vous utilisez Teams pour votre boulot ?