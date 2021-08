L'iRobot Roomba 971 est en promotion sur Amazon

Tous les propriétaires de robot aspirateur vous le diront... Ça change la vie. Avant de partir le matin au travail, on prépare son logement, le robot se déclenche pendant que vous êtes au bureau, vous rentrez chez vous et l'aspirateur est passé. Si on trouve une multitude de marques sur le marché des robots aspirateurs, il y en a une qui arrive à se démarquer des autres, c'est iRobot.

Le iRobot Roomba 971 en promotion

Les offres promotionnelles sur les robots aspirateurs iRobot (hors contexte d'événements comme Black Friday, Amazon Prime Day...) ce n’est pas fréquent !

Du coup, quand on trouve une belle réduction sur l'un des robots haut de gamme de la marque, on ne peut s'empêcher de vous partager ce bon plan. iRobot propose une réduction sur son modèle Roomba 971, on retrouve plusieurs caractéristiques très intéressantes et convaincantes...



Avec le Roomba 971 vous trouverez une connexion optimale à votre iPhone, grâce à l'application iRobot Home vous avez l'accès à des cartes améliorées, des possibilités de signaler l'interdiction d'aller dans certaines zones, des programmations... L'application est extrêmement complète et la connexion entre le robot et l'app est ce qui participe à la force du produit !

Le Roomba 971 est compatible avec les assistants Google et Alexa d'Amazon, si vous avez une enceinte Écho ou un Google Home, vous avez juste à dire "Alexa" ou "OK Google" avec votre demande et votre robot aspirateur s'exécute.

iRobot l'assure, le logiciel du Roomba 971 est extraordinaire, grâce à la navigation vSLAM de pointe, le robot aspirateur va cartographier votre logement et opter pour un déplacement logique, stratégique et qui dure le moins de temps possible. Vous recevez également des mises à jour logicielles à télécharger et à installer depuis l'application, l'assurance de garder un robot sans bug lorsqu'il fait son travail.



Si vous avez une superficie trop importante dans votre logement, le robot va marquer l'endroit où il s'est arrêté, va partir se recharger et revenir reprendre à l'endroit précis où il a mis en pause le nettoyage. L'autonomie est de 1h15 en mode normal et il se recharge complètement en 3 heures une fois qu'il est installé sur sa base.

Les informations supplémentaires à savoir

3 phases de nettoyage

8 capteurs et 1 caméra (détection anti-chute incluse)

- Capteurs infrarouges pour la détection du vide et des obstacles

- Capteurs optiques (pour les cartographies du logement)

- Capteurs acoustiques pour la détection des saletés persistantes

Alerte sonore et sur l'app en cas de blocage ou d'incident pendant le nettoyage

Moteur de 2e génération avec un mode boost pour les surfaces difficiles comme les tapis

Système de filtration

Capacités de stockage de 0,6 litre

Indicateur par témoin lumineux que le réservoir est plein

Le prix et la disponibilité

Normalement commercialisé au prix de 499€, vous pouvez l'acheter dès maintenant au prix de 379€ sur une durée limitée. Si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré ou le soir même (suivant votre localisation géographique).

Télécharger l'app gratuite iRobot Home