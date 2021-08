Apple propose la bêta 5 pour iOS 15 et iPadOS 15 avec des nouveautés

Il y a 3 heures (Màj il y a 39 min)

Medhi Naitmazi

Comme chaque quinzaine depuis la WWDC 2021, Apple propose aux développeurs une nouvelle bêta d'iOS 15 et d'iPadOS 15. Il s'agit de la bêta 5 qui remplace la bêta 4 avait apporté le support de la batterie MagSafe, des ajustements sur Safari, ainsi que plusieurs changements graphiques mineurs.

La cinquième bêta d'iOS 15 et iPadOS 15 est disponible

Les développeurs enregistrés peuvent dès maintenant télécharger la cinquième bêta d'iOS 15 et d'iPadOS 15 sur leur iPhone et / ou iPad éligibles. Le différentiel semble plus léger que les fois précédentes avec 1,05 Go par exemple sur iPhone 12 mini.

Pour télécharger iOS 15 et iPadOS 15 bêta 5, les développeurs doivent se rendre dans les réglages de leur appareil puis dans "Général" et "Mise à jour logicielle". Si vous n'avez pas installé le profil nécessaire, rendez-vous dans le Centre des développeurs Apple.



Si la mise à jour n'apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, vérifiez dans quelques minutes. La nouvelle version est disponible pour iPhone, iPad et Apple TV avec TvOS 15.



Pour rappel, iOS 15 apporte de nombreuses nouveautés comme SharePlay pour regarder ou écouter ensemble via FaceTime, Live Text qui permet de reconnaître du texte à partir de l'appareil photo, une meilleure organisation des notifications quand elles se cumulent, l'ouverture de FaceTime aux PC et smartphones sous Android... Vous pouvez retrouver les 250 nouveautés sur iOS 15 que l’on a soigneusement détaillées.



Pour les nouveautés de la 5e bêta, nous mettrons à jour l'article dès qu'elles seront connues.

Les nouveautés de la bêta 5 d’iOS 15