Apple propose la bêta 5 de macOS Monterey et watchOS 8 aux développeurs

Hier à 22:47

Julien Russo

Alors que la Pomme vient de publier une cinquième bêta d'iOS 15 et d'iPadOS 15 pour les développeurs et testeurs publics, voilà qu'elle propose également une cinquième version pour les systèmes d'exploitation macOS Monterey et watchOS 8 qui sortiront à la rentrée.

Développeurs ?

À vos téléchargements

Apple continue la mise en ligne régulière des versions d'essais pour ses différents OS qui débarqueront le mois prochain pour tous les utilisateurs ayant des appareils éligibles.

D'ici là, les développeurs sont invités à tester la stabilité, la performance et la fiabilité des nouveaux OS, Apple attend bien sûr des remontées pour ajouter des améliorations supplémentaires dans la prochaine bêta.

La cinquième bêta de macOS Monterey et watchOS 8 devrait apparaitre via OTA pour les développeurs déjà inscrits. Il se peut que la mise à jour n'apparaisse pas encore, le déploiement pouvant mettre plusieurs minutes.

macOS Monterey

Pour rappel, du côté de macOS Monterey, on retrouve un Safari totalement repensé, l'application Raccourcis, la nouvelle fonctionnalité SharePlay de FaceTime, Universal Control pour fonctionner de manière transparente sur plusieurs appareils Apple et un nouveau mode Focus. La bêta 3 revenait il y a 4 semaines sur la barre de navigation trop épurée de la première bêta de Safari. On note notamment le retour du bouton rechargé.

watchOS 8

Pour watchOS 8, nous aurons le droit à trois nouvelles applications dès cet automne qui ne sont autre que Musique, Plans et la Calculatrice. Si vous avez dans l'idée d'installer l'une de ces bêtas, nous tenons à rappeler que ces versions peuvent être encore instables et qu'il vaut mieux attendre la sortie officielle de ces dernières.

Comment installer la bêta 5 de macOS Monterey ?

Si vous êtes développeur, vous remplissez le critère le plus important et indispensable.

Direction "Préférences Système" en haut à gauche de votre Mac, à cet endroit, vous verrez "Mise à jour de logiciels". Vous trouverez la bêta 5 de macOS Monterey.

Comment installer la bêta 5 de watchOS 8 ?

Direction l'application "Watch" sur votre iPhone, puis dans Général vous trouverez "Mise à jour logicielle". Si vous êtes développeur inscrit, vous pourrez télécharger en OTA la mise à jour. N'oubliez pas, votre Apple Watch doit être confortablement installé sur son chargeur pour installer la mise à jour.