macOS 11.5.2 est disponible pour tous les utilisateurs

C'est la soirée des nouvelles mises à jour logicielles ! Après la publication d'iOS 14.4.1, Apple enchaine avec la publication de la version watchOS 7.3.2 et de macOS 11.2.3 pour tous les...

En plus de la mise à jour iOS 14.6 et iPadOS 14.6 qui ont été libérées en priorité sur les serveurs d'Apple, le géant californien vient d'ajouter deux nouvelles mises à jour (aussi...

Vous pouvez télécharger dès maintenant macOS 11.5.2, pour cela, il suffit de vous rendre dans le menu de la pomme (en haut à gauche de l'écran) puis d'aller dans Préférences système et Mise à jour de logiciels . À cet endroit, la nouvelle version sera disponible, sa taille est de 2,52 Go. Si vous êtes plutôt du genre hésitant avec les nouvelles mises à jour, sachez qu'elles passent au préalable un contrôle strict avant d'être mises à disposition à l'ensemble des utilisateurs macOS. Un bug majeur n'est pas à exclure, si c'est le cas nous vous préviendrons, mais les risques que cela se produise sont quasiment inexistants .

Deux semaines après la publication de macOS 11.5.1, Apple propose une nouvelle version corrective pour tous les utilisateurs. Cette nouvelle mise à jour ne vous apportera rien de nouveau, mais elle sera une assurance d'obtenir des résolutions de bugs et une meilleure stabilité. Dans ce genre de version, la firme de Cupertino résout aussi des failles de sécurité, même si l'entreprise ne le dit pas toujours, les communications se font en général quand il s'agit d'une importante faille de sécurité qui vient d'être bouchée.

Après une nouvelle bêta pour iOS 15 et iPadOS 15 hier soir , Apple propose ce soir une nouvelle mise à jour disponible pour tous les utilisateurs éligibles à macOS Big Sur sur leur Mac. Plusieurs correctifs sont ajoutés dans cette nouvelle version, il est fortement conseillé de la télécharger dès maintenant !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.