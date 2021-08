Le refurb US met en vente l'iPad de 8ᵉ génération reconditionné

Cela ne nous concerne pas directement mais c'est peut-être annonciateur de ce que nous verrons bientôt sur le refurb FR. Après les iPad Pro 2020, c'est au tour de l'iPad 8 d'être disponible en reconditionné sur l'Apple Store US. Une remise de 50 $ sur un produit qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un produit neuf.

Au tour de l'iPad 8 de se montrer en mode reconditionné sur l'Apple Store US

Hier matin, nous vous parlions du refurb américain qui mettait pour la première fois en vente les iPad Pro 2020 reconditionnés. Une pratique qu'Apple prend de plus en plus au sérieux ces dernières années et qui semble à la mode pour beaucoup d'utilisateurs, pas toujours chauds pour mettre le prix initial (plein tarif) dans le produit en question.



Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir la suite car dès aujourd'hui, les clients d'Amérique du Nord peuvent s'offrir l'iPad de 8ᵉ génération reconditionné au prix de 279 $ directement sur l'Apple Store.

On parle ici d'une remise avoisinant les 15% soit 50 $ de moins que le modèle neuf. Du côté des caractéristiques, on est sur le classique Wi-Fi, Gris Sidéral 32 Go. L'avantage de passer par la boutique d'Apple pour acheter un produit reconditionné siglé de la Pomme c'est que vous pouvez prendre l'Apple Care+ (extension de garantie) comme si vous achetiez un produit neuf.



N'oublions pas également qu'Apple pose une nouvelle batterie dans chaque produit, une "coque" extérieure neuve et le place dans une toute nouvelle boîte avec un chargeur et un câble Lightning neufs (si c'est inclus de base).



Bref, tout est fait pour que vous ne voyez pas la différence avec un produit pas encore utilisé. Malheureusement, seul les USA peuvent en profiter pour le moment.