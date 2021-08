iOS 15 : un outil Apple pour tester la bascule 5G / Wi-Fi

À partir d'aujourd’hui, un nouvel outil est mis à disposition des développeurs de la part d'Apple et il concerne la 5G. Grâce à celui-ci, il est possible de vérifier si la bascule automatique 5G/Wi-Fi qui sera mise en place sur iOS 15 fonctionne correctement.

Apple Developer : un outil qui test la bascule 5G/Wi-Fi

iOS 15 n'est pas encore disponible pour le grand public et c'est donc le moment pour les développeurs et les bêta-testeurs de peaufiner leurs réglages et de se servir de ce qu'Apple leur met à disposition en avance.



Dès aujourd’hui, Apple propose justement un tout nouvel outil pour les développeurs qui s'il est mis en place, force un iPhone ou iPad sous iOS 15 & iPadOS 15 à passer en connexion cellulaire 5G lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi non sécurisé ou trop lent.

Une fonction qui peut être assez pratique même si à l'heure actuelle, il est encore assez délicat de parler de 5G en France étant donné la lenteur pour déployer le réseau et surtout les bornes de fréquences où l'on ressent vraiment la différence avec la 4G.

Les appareils 5G exécutant iOS 15 et iPadOS 15 peuvent automatiquement donner la priorité à la connexion via 5G au lieu du WiFi lorsque les performances des réseaux WiFi que vous visitez occasionnellement sont lentes, ou lorsque vous êtes connecté à des réseaux WiFi captifs ou non sécurisés.

Quoi qu'il en soit, cet outil sera présent pour nous les utilisateurs sur iOS 15, le but ici étant simplement d'aider les développeurs à voir si la bascule intelligente fonctionne bien la plupart du temps. Pour les développeurs intéresser, il faudra posséder la 4ᵉ bêta d'iOS 15 ou une version supérieure.