Des autocollants Ted Lasso pour iMessage et dans l'app Clips

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

William Teixeira

La série originale Apple TV+ "Ted Lasso" est devenue une marque à elle seule, grâce à sa popularité et ses nombreuses remises de prix, les produits dérivés et autres goodies sont particulièrement répandus. Apple a décidé de pousser les choses encore plus loin en proposant des autocollants à utiliser dans vos conversations iMessage et sur l'application de création vidéo « Clips ».

Ted Lasso en autocollants

Apple joue sur la tendance de la deuxième saison de Ted Lasso pour proposer des autocollants inédits exclusivement pour les clients Apple. Avec cette nouvelle stratégie, vous participez inconsciemment à agrandir la visibilité de la série originale Apple dans votre entourage, une personne qui ne connait pas Ted Lasso se demandera d'où viennent ces autocollants et voudra en savoir plus (l'effet curiosité).



Dans les autocollants proposés par Apple, on retrouve la tête de Ted Lasso, Keeley Jones, Roy Kent, Nathan Shelley ou encore Coach Beard. Apple a essentiellement fait des autocollants pour les personnages qui ont eu le plus de présence devant les caméras de la première saison.

On retrouve également des autocollants animés pour l'application Clips qui sert à créer de courtes vidéos pour les réseaux sociaux.

Pour l'instant, l'application qui permet de récupérer les autocollants n'est pas encore disponible en France (en tout cas nous ne l'avons pas trouvé dans l'App Store), cependant elle pourrait être disponible très rapidement.

L'application est développée par l'entreprise Buck Design Inc, dès qu'elle sera disponible en France, il faudra se rendre dans l'App Store iMessage et effectuer une recherche avec la loupe qui se trouve tout en haut à droite.



La saison 2 de Ted Lasso a déjà commencé sur Apple TV+, la firme de Cupertino propose un nouvel épisode tous les vendredis matin. Nous sommes aujourd'hui au 4e épisode disponible, le dernier épisode (le 12e) sera publié le 8 octobre 2021.



Ted Lasso Stickers Apple TV+ sur App Store US



