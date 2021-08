Mi Pad 5 Pro de Xiaomi : une copie conforme de l'iPad Pro (c'est bluffant !)

Il y a 1 heure

Julien Russo

2



Les fabricants chinois ont toujours été réputés pour un peu trop copier sur certains concurrents. Preuve en est encore avec Xiaomi qui vient de franchir une nouvelle étape. L'entreprise vient de présenter sa Mi Pad 5 Pro qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la dernière génération d'iPad Pro.

Un procès à venir ?

Ce que ne supporte pas Apple ce sont les contrefaçons qui prétendent être de vrais produits Apple, le géant californien a même une équipe mobilisée à Cupertino pour traquer les vendeurs de produits contrefaits sur internet.

Si c'est aujourd'hui une préoccupation et une inquiétude pour Apple, l'entreprise reste silencieuse dès qu'il s'agit de l'un de ses concurrents qui copient un peu trop les produits de son catalogue.



Dans la catégorie des marques qui osent tout, il y a Xiaomi à la première place. La firme chinoise fait le buzz depuis quelques heures après avoir dévoilé sa nouvelle tablette haut de gamme la "Mi Pad 5 Pro", si elle possède des caractéristiques formidables, on constate une ressemblance un peu trop flagrante avec l'iPad Pro.

Xiaomi a repris le même design que la tablette d'Apple et fait même la promotion avec des clichés très similaires à ceux d'Apple.

Avec la Mi Pad 5 Pro, vous retrouvez un magnifique écran de 11 pouces accompagné d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour offrir un meilleur confort pour les jeux.

La nouvelle tablette de Xiaomi embarque une puce Snapdragon 870 offrant des performances exceptionnelles pour les applications particulièrement gourmandes comme les jeux ou les applications de montage vidéo.

La Mi Pad 5 Pro a 8 haut-parleurs intégrés pour écouter de la musique, regarder des séries... Avec une qualité et puissance audio optimale.

La reconnaissance de l'empreinte est aussi d'actualité avec un capteur d'empreinte qui se trouve sur le bouton de verrouillage sur le côté de la tablette, on se demande d'où est venue cette inspiration...



Comme avec un iPad Pro, vous avez la possibilité de poser un stylet numérique sur le côté horizontal de la Mi Pad 5 Pro, le contact est magnétique comme ce que propose Apple avec son Apple Pencil. Coïncidence ? Probablement !

Au niveau de la batterie, Xiaomi a intégré une batterie de 8600 mAh qui se recharge par une charge ultra-rapide de 65W (le chargeur est inclus dans le pack).



La Mi Pad 5 Pro démarre à partir de 330€ et monte jusqu'à 460€ pour la version Wi-Fi + 5G. Le stylet est à acheter en supplément, mais comparé à l'Apple Pencil il est à un tarif bien plus abordable puisque vous pourrez le trouver à seulement 45€.

Xiaomi propose aussi un clavier à 50€ environ.

La nouvelle tablette est disponible pour le moment exclusivement en Chine, sa commercialisation devrait s'étendre prochainement à d'autres pays dans le monde.