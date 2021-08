L’application NordVPN est optimisée pour les Mac M1

Vous connaissez probablement NordVPN, un acteur incontournable des Virtual Private Network. Et bien la version Mac vient de recevoir une mise à jour qui lui permet d’être plus performant et moins gourmand en énergie sur les derniers Mac avec la puce M1, comme le MacBook Air, le MacBook Pro, le Mac Mini ou encore l’iMac 24 pouces.

Les avantages de NordVPN sur Mac

NordVPN fonctionne maintenant nativement sur les nouveaux Mac M1. La version 6.6.1 pour macOS apporte des performances en hausse et une expérience globalement améliorée.

Vykintas Maknickas, stratège produit chez NordVPN, à déclaré :

Nous avons retravaillé l'application NordVPN pour qu'elle s'exécute nativement sur les Mac M1, ce qui optimisera les performances de l'application et l'expérience utilisateur pour les utilisateurs avec des appareils plus récents. Contrairement à de nombreux fournisseurs VPN, tout ce que vous aurez à faire pour accéder à l'application NordVPN appropriée pour votre système d'exploitation est simplement de mettre à jour l'application.

Depuis qu'Apple a introduit son propre système de puces pour les Mac, les développeurs doivent réécrire une nouvelle version de leurs applications pour fonctionner nativement sur les ordinateurs M1 ou utiliser Rosetta 2, une technologie qui traduit les applications conçues pour Intel afin qu'ils puissent travailler sur les Mac M1. Mais cela réduit d’au moins 20% les performances.

Lorsqu'une application prend entièrement en charge le processeur d'Apple, c'est généralement très bénéfique. Adobe, par exemple, a mis à jour la plupart de ses applications Creative Clouds pour qu'elles s'exécutent nativement sur les Mac M1. Avec cela, Premiere Pro, par exemple, offre des performances jusqu'à 80 % plus rapides que les Mac à processeur Intel.

NordVPN offrira désormais une expérience plus rapide et plus optimisée aux utilisateurs de Mac M1. Il offre un cryptage tout en surfant sur le Web, vous pouvez changer de position tout en protégeant plusieurs appareils afin que vous puissiez même vous connecter au Wi-Fi public en toute sécurité. Et il permet d’avoir un double VPN pour les plus exigeants.

