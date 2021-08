Amazon réfléchit au lancement de grands magasins aux États-Unis

Il y a 2 heures (Màj il y a 6 min)

Julien Russo

Réagir



Le succès d'Amazon en ligne peut-il s'exporter dans la vente physique ? Selon le Wall Street Journal, Amazon serait persuadé que lancer de grands magasins pourrait considérablement augmenter son chiffre d'affaires et permettrait d'être plus proche de ses clients.

Amazon bientôt en concurrence avec les centres commerciaux ?

Depuis sa création, Amazon a toujours concentré la majeure partie de son activité sur internet, cependant les choses commencent progressivement à changer avec de nouveaux objectifs.

En effet, depuis quelques années Amazon se lance dans la vente physique, tout a commencé avec les supermarchés Amazon Go, un nouveau concept qui permet de prendre des articles puis de partir sans passer à la caisse. Grâce à des caméras qui détectent ce que vous prenez, tout est automatiquement facturé sur votre compte Amazon.

Ce concept rencontre beaucoup de succès dans les zones où les Amazon Go sont déployés, c'est un gain de temps pour les clients et un joli avantage en termes de masse salariale pour Amazon.



Pour un géant comme Amazon, un simple supermarché ne suffit pas, il faut toujours voir plus haut et viser plus grand. L'une des dernières idées de l'entreprise, ce serait d'ouvrir de grands magasins avec une superficie d'environ 3000 m2.

Ces magasins seraient similaires à des Fnac, Décathlon, Carrefour ou encore H&M combinés. Amazon pourrait rassembler plusieurs produits divers et variés avec des rayons mettant en avant les enceintes connectées, les télévisions, les vêtements, les outils de bricolage...



On y retrouverait des produits vendus par Amazon, mais aussi par des vendeurs tiers, le même fonctionnement qui existe déjà sur Amazon.fr !

Pour le réapprovisionnement des stocks, les grands magasins profiteront probablement du grand réseau de transport et de logistique mis en place par Amazon pour les ventes en ligne.



Il n'y a pour l'instant pas de date de lancement pour ce nouveau projet, s'il voit le jour, ce sera dans un premier temps aux États-Unis et peut-être dans les années qui suivront en Europe et dans le reste du monde.

Il est possible que le géant du net profite de l'acquisition de Whole Foods Market, une grande entreprise de distribution alimentaire de produits biologiques pour développer son activité physique.

Avec les magasins physiques, Amazon s'aventure sur un terrain encore mal maitrisé où il faut trouver une rentabilité qui n'est pas toujours simple entre les impôts, les salaires et les diverses factures liées au magasin.