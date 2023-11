Amazon va dépasser les livraisons de FedEX et UPS aux États-Unis

Depuis plusieurs années, Amazon réalise les expéditions de ses commandes via son transporteur « Amazon Logistics », cette décision a été essentiellement prise pour des questions d’indépendance et de réduction des coûts. Aujourd’hui, Amazon est tellement populaire aux États-Unis que l’entreprise pourrait bientôt générer plus d’expéditions que UPS et FedEx, les deux géants de la livraison !

Amazon est devenu un monstre dans tous les secteurs

Amazon est sur le point de surclasser UPS et FedEx aux États-Unis en devenant le leader des livraisons de colis. Selon les prévisions du Wall Street Journal, Amazon pourrait acheminer jusqu’à 5,9 milliards de colis en 2023, surpassant les 5,3 milliards de UPS et les 3,3 milliards de FedEx rapportés en 2022. Cette performance remarquable s’inscrit dans le cadre d’une stratégie d’expansion agressive qui s’est concrétisée par des investissements significatifs dans son réseau de distribution de fin de parcours.



Malgré l’absence de commentaires sur ces prévisions, Amazon a mis en lumière ses efforts pour développer son infrastructure, ce qui lui a permis d’établir un nouveau record durant le week-end des fêtes de 2022 avec près de 500 millions d’articles vendus. Cette capacité à gérer de tels volumes témoigne de l’emprise d’Amazon sur le secteur du e-commerce, où il détient plus de 37 % du marché.

Pendant ce temps, UPS ne reste pas inactif. L’entreprise oriente sa stratégie vers divers segments de marché et reconnaît les avantages mutuels découlant de sa collaboration avec Amazon. Cependant, dans un contexte de demande fluctuante, UPS a ajusté à la baisse ses prévisions de volume de colis pour 2023.



Dans le cadre de cette montée en puissance, Amazon prévoit d’ajouter 250 000 employés à son effectif américain pour répondre à la demande saisonnière. Cette initiative d’embauche massive prouve la détermination de l’entreprise à conserver son avance et à redéfinir les normes de livraison à une échelle sans précédent.