Gurman parle des iPad mini 6 et iPad 9 à venir cet automne

Il y a 1 heure

Alban Martin

Alors qu'on pensait naïvement qu'Apple avait oublié de renouveler les iPad d'entrée de gamme, la firme se prépare à renouveler l'iPad Mini et l'iPad classique. Si l'iPad Mini 6 est déjà assez connu grâce aux rumeurs, l'iPad 9 se montre encore discret. Mais Mark Gurman nous éclaire (un peu) sur la prochaine tablette accessible.

iPad : déjà la 9ème génération

La 9e génération de l'iPad classique, celui qui est vendu à moins de 400€, ne va pas révolutionner la gamme avec un design légèrement plus fin et un processeur plus rapide que la puce A12 actuelle. On peut tabler sur un processeur A13 apparu sur l'iPhone 11. Et concernant le design, si certains espère voir un iPad Air Lite, il est plus vraisemblable qu'Apple s'en tienne au bon vieux bouton d'accueil avec Touch ID.

iPad mini 6 : du changement dans l'Air

De son côté, l'iPad mini 6 sera entièrement revu, comme le fût l'iPad Air 4 l'an passé. Outre une nouvelle puce A14, la firme de Cupertino devrait lui apporter un nouveau design plus plat et plus carré, un écran agrandi d'environ 9 pouces grâce aux bordures réduites, ainsi qu'un Touch ID sur le bouton d'alimentation. Nul doute que le prix sera légèrement revu à la hausse mais que les fans de tablettes compactes se rueront dessus. Reste à connaitre la date de sortie, certains évoquant une présentation aux côtés des iPhone 13 en septembre, quand d'autres parlent plutôt d'un lancement en novembre avec les futurs MacBook Pro 2021 avec puce M1X et écran miniLED.



Tout cela est à retrouver sur la vidéo de Gurman vers 2m28 :