Un moule de l'iPad Mini 6 confirme les rumeurs

Il y a 4 heures

Alban Martin

Comme souvent, les rumeurs s'accumulent avant le keynote de septembre. Cette fois, il s'agit du nouveau design industriel de l'iPad mini 6 qui se dévoile en partie grâce à de prétendus moules de boîtier en aluminium photographiés par le site Techordo; ceux-ci sont généralement utilisés par les fabricants de boîtiers pour produire des accessoires pour les futurs appareils d'Apple avant qu'ils ne soient disponibles.

Un iPad mini 6 très intéressant se profile

Conformément aux fuites précédentes, le design de l'iPad mini 6 représenté par ces moules ressemble énormément à un iPad Air 4 miniature, avec la suppression du bouton d'accueil au profit d'un design plein écran avec des bordures affinées et un bouton d'alimentation doté de Touch ID sur le côté.

L'iPad mini 6 représentera une étape majeure dans l'évolution de la gamme de l'iPad mini qui n'a jamais vraiment changé son design depuis son introduction en 2012.



Comme rapporté par nos soins tout récemment, l'iPad mini 6 sera équipé d'un processeur A15 partagé avec le futur iPhone 13, ce qui en fera probablement l'iPad le plus rapide si on exclut la gamme Pro. Il prendra également en charge l'Apple Pencil de deuxième génération comme les iPad Pro et iPad Air actuels, avec un espace pour la fixation magnétique du stylet sur le côté.



Le nouvel iPad mini 6 devrait être annoncé et commercialisé à l'automne. On s'attend à une taille d'écran supérieure, proche des 9 pouces tout en conservant un gabarit compact. Reste à connaitre le prix car Apple avait sensiblement augmenté l'iPad Air 4 l'an passé.