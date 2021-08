Les nouvelles applications : Auto Paste Keyboard, Bubbles, Mela

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Auto Paste Keyboard, Bubbles, Mela.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Auto Paste Keyboard (App, iPhone / iPad, v1.4.3, 16 Mo, iOS 12.0, Font Keyboard Company Limited)

Auto Paste Keyboard est une application gratuite de clavier personnalisé qui aide les utilisateurs à remplir facilement des modèles de texte directement à partir de leur clavier sans avoir à passer à un autre endroit pour copier et coller.



Si vous avez du mal à taper un texte similaire encore et encore comme un email, une adresse, un numéro de téléphone, des messages de bienvenue,... alors cette application gratuite de clavier copier-coller est idéale pour vous faire gagner du temps. Il suffit d'aller dans l'interface principale pour préparer plusieurs modèles que vous pourriez utiliser fréquemment. Lorsque vous avez besoin de remplir ces phrases, il suffit de taper sur l'icône du globe pour basculer vers ce clavier de copier-coller et les remplir facilement et rapidement.

Télécharger l'app gratuite Auto Paste Keyboard