Les nouvelles applications : SkyCue, Negroni, Pathica

Voici 4 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont SkyCue, Negroni, Pathica.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

SkyCue est L'application météo minimaliste. Elle n'affiche que des détails simples et rapides sur n'importe quel endroit dans le monde. Avec SkyCue, la météo du monde entier est à portée de clic. Caractéristiques - Vues défilantes des prévisions qui affichent à la fois 24 heures et 7 jours à l'avance - Possibilité d'enregistrer plusieurs lieux - Recherchez n'importe quelle ville dans le monde et obtenez des informations météorologiques instantanées

Negroni propose des recettes de cocktails joliment présentées, avec des guides étape par étape, et regorge d'éléments que vous allez adorer. Gin, rhum, tequila, vodka, brandy, champagne... Ingrédients de base et recettes de cocktails incontournables. Facile à suivre avec des photos, des instructions détaillées et les ingrédients.

Pathica (App, iPhone, v3.1, 117 Mo, iOS 12.0, Mobile Victory)

Vous êtes-vous déjà demandé quel est votre degré de proximité avec quelqu'un d'autre, même une célébrité, via vos amis ?



La première preuve de la théorie des « six degrés de séparation » est enfin là.



Pathica ouvre la voie à un nouveau monde de possibilités dans lequel vous pouvez vous trouver un lien avec n'importe qui sur Instagram via vos relations.



Pathica est basée sur la théorie des « six degrés de séparation », selon laquelle n'importe quelle personne peut être connectée à n'importe quelle autre personne sur la planète via cinq individus ou moins. Ainsi, en déterminant que tel ou tel individu est « l'ami d'un ami d'un ami (etc.) », on peut connecter deux personnes au hasard sur la planète en maximum six étapes.

Télécharger l'app gratuite Pathica