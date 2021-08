Instagram va vous demander d'entrer votre date d'anniversaire et ça sera une obligation

Julien Russo

Depuis maintenant plus d'un an, Instagram est dans une démarche de proposer un environnement sécurisé et sûr pour l'ensemble de ses utilisateurs. Cette volonté s'inscrit dans la protection des mineurs face aux contenus parfois sensibles et aux risques de faire de mauvaises rencontres.

Votre date d'anniversaire va être obligatoire

Dans quelques jours ou quelques semaines, Instagram va vous afficher une pop-up vous invitant à renseigner votre date de naissance, à travers cette demande, Instagram souhaite connaître l'âge exact que vous avez.

En fonction de ce que vous répondrez, le réseau social vous mettre en place des filtres de sécurité spécifique, si vous dites que vous avez 15 ans, vous n'aurez pas les mêmes paramètres de confidentialité et de sécurité que si vous répondez que vous avez 25 ans.



Cette pop-up qui s'affichera dès l'ouverture de l'application va s'imposer, c'est-à-dire qu'Instagram vous la présentera une fois, puis deux, puis trois... Jusqu'à qu'il soit impossible de la faire disparaître. Autrement dit, vous ne pourrez plus cacher votre âge à Instagram !



Derrière cette idée, Instagram souhaite interdire l'accès à votre compte si vous avez moins de 13 ans, puisque dans les conditions générales d'utilisation, il est indispensable d'avoir 13 ans ou plus pour avoir un compte Instagram.

Pour ceux qui ont entre 13 ans et 16 ans, le réseau social vous passera votre compte automatiquement en privé, si vous souhaitez le passer à nouveau en public, il faudra effectuer la modification depuis les réglages de votre compte.

L'utilisateur ne sera pas affiché dans les profils "suggérés" même chez les personnes qu'il connaît ou les membres de sa famille, Instagram privilégie la discrétion pour les mineurs de moins de 16 ans.

Dernière mesure tout aussi symbolique, les comptes catégorisés comme "potentiellement suspects" ne pourront pas entrer en contact avec un utilisateur qui a entré une date de naissance entre 2003 et 2021.

À noter que les comptes qui ont l'étiquette "suspect" sont ceux qui se sont fait remarquer par la modération d'Instagram ou qui ont fait l'objet d'une enquête de police.



Au-delà de la sécurité, Instagram pourrait aussi se servir de votre date de naissance pour vous souhaiter un joyeux anniversaire ou avertir vos followers qu'il s'agit d'un jour spécial pour vous. Un peu la même expérience que propose Twitter avec les ballons sur les profils lors du jour de l'anniversaire !

Attention si vous mentez sur votre date d'anniversaire

Vous avez moins de 13 ans et vous vous dites "il suffit de mettre une fausse date de naissance et on est tranquille" ?

Instagram a tout prévu pour les apprentis menteurs, le réseau social va se servir de l'intelligence artificielle pour trouver votre véritable date de naissance.

Un exemple simple, imaginons que vous mettez comme date de naissance le 02/03/1999, mais qu'en réalité vous êtes né le 30/12/2004, si Instagram constate que vous recevez des commentaires "Joyeux anniversaire" sur vos publications un 30 décembre alors que vous êtes censé être né un 2 mars, une alerte sera émise sur votre compte.

L'intelligence artificielle sera aussi capable de détecter un âge comme par exemple : "Joyeux 12e anniversaire" !



La date de naissance que vous entrerez sur Instagram pourra aussi être comparée avec celle que vous avez renseignée sur Facebook, après tout... Comme il s'agit du même groupe, il n'y a aucune barrière dans le partage des données en interne.

Instagram admet tout de même que cette technologie d'intelligence artificielle n'est pas encore tout à fait prête et qu'il faut patienter encore un peu avant qu'elle puisse être exploitée pour détecter les fausses dates d'anniversaire.



Depuis le début de l'année, Instagram met les bouchées doubles pour satisfaire les législateurs et les groupes de défense des consommateurs qui avaient quasiment tous accusé le réseau social de ne pas assez se préoccuper de la sécurité des adolescents qui sont massivement présents sur l'application.



