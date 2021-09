L'application Fission quitte le Mac App Store car...

En même temps que sa dernière mise à jour, le développeur de logiciels audio Rogue Amoeba a supprimé son application Mac App Store, l'éditeur Fission, affirmant que le service d'Apple reste "problématique".

Encore un départ du Mac App Store

Rogue Amoeba a lancé son éditeur audio Fission en version 2.7.1 pour Mac, mais l'a en même temps supprimé du Mac App Store. L'application la plus connue de l'entreprise, Audio Hijack, n'a jamais été sur le Store, mais on trouvait auparavant également l'enregistreur audio Piezo.

La société a retiré Piezo du Mac App Store en 2016 et dit maintenant qu'il y avait des problèmes avec le magasin d'Apple qui existaient déjà à l'époque et qui n'ont même pas encore été résolus. Paul Kafasis, cofondateur et PDG, dans un billet de blog :

Malgré une décennie de commentaires d'innombrables développeurs et utilisateurs, Apple a apporté peu de changements et le magasin reste assailli par des problèmes.



Lorsque vous associez les nombreuses lacunes et problèmes avec les politiques restrictives d'Apple, cela empêche la plupart de nos logiciels d'y apparaître. Le Mac App Store ne nous convient clairement pas.

Fission, Piezo, Audio Hijack, et plus encore, sont maintenant exclusivement disponibles sur le site de l'entreprise. Les utilisateurs du Mac App Store de Fission se voient offrir une licence gratuite pour télécharger directement la nouvelle mise à jour de Rogue Amoeba.



Le changement de l'entreprise intervient alors que de nouvelles études suggèrent que les développeurs de logiciels ont peu d'intérêt à utiliser le Mac App Store. Et surtout, Apple vient de céder sur le système de paiement alternatif pour les apps de streaming et de lecture de journaux.