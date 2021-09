Les nouvelles applications : Active Me, Photure, StoryGraph

Voici 4 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Active Me, Photure, StoryGraph.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Sticker Doodle (App, iPhone / iPad, v1.0.2, 5 Mo, iOS 14.1, Charles Etzel) Créer un autocollant à partir d'un dessin ou d'une photo qu'on a prise avec son iPhone ? C'est désormais possible avec l'application Sticker Doodle.

Décrite comme une application amusante où vous pouvez facilement exprimer votre créativité, Sticker Doodle propose de créer vos propres autocollants que vous pourrez après utiliser dans l'application iMessage.



Pour créer ses autocollants, il y a deux façons : soit avec votre doigt sur un iPhone et/ou un iPad ou tout simplement avec un Apple Pencil si vous avez un iPad compatible. Télécharger l'app gratuite Sticker Doodle





Active Me (App, iPhone, v1.0.2, 4 Mo, iOS 14.0, Marius Caciulescu) Active Me vise à motiver les gens à devenir et à rester en bonne santé.



Nous voulons tous être en bonne santé, et dans de nombreux cas, il s'agit de rester actif. Que l'on marche plus, que l'on dorme mieux, que l'on aille au gymnase ou que l'on médite, il est difficile de tout suivre et de rester concentré jour après jour. Active Me vise à vous aider à fixer et à atteindre des objectifs et vous donne un aperçu de vos progrès quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Télécharger l'app gratuite Active Me





Photure - The NFT Camera (App, iPhone, v1.1, 66 Mo, iOS 11.0, Plant Apps, Inc.) Photure est une application conçue pour vous. Prenez des photos et transformez-les en NFT en une minute. Vendez vos NFT sur les plus grandes places de marché et devenez propriétaire de votre environnement. Télécharger l'app gratuite Photure - The NFT Camera