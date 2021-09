Cibo : l'app pour comprendre les menus à l'étranger

Cibo est une toute nouvelle application qui s'avère bien utile si vous vous retrouvez au restaurant à l'étranger et que vous n'êtes pas très à l'aise avec d'autres langues que le français. L'application va se charger de traduire le menu et de vous proposer des photos des plats afin que votre moment reste agréable et que vous ne soyez pas surpris lorsque l'assiette arrive sur la table.

Cette situation vous est sûrement déjà arrivée. Vous êtes en vacances à l'étranger, vous décidez d'aller au restaurant pour bien terminer la journée sauf qu'arriver sur place se pose un problème, le menu n'est pas en français.



Vous voilà dans une situation embêtante, partagé entre poser des questions au serveur ou lancer l'app de traduction pour tenter de comprendre ce qu'il y a dans tel ou tel plat. C'est à ce moment qu'intervient Cibo.

Cibo est une application qui à l'aide de votre appareil photo va traduire ce qui est écrit sur la carte du restaurant pour ensuite vous proposer des images correspondantes.



Grâce à la reconnaissance de texte en temps réel et au machine learning, l'application est capable de trouver instantanément des photos qui montrent ce à quoi le plat qui vous intéresse pourrait ressembler.



Une application qui s'avère bien pratique car dans mon cas personnel par exemple, même si je me débrouille en anglais en général, comprendre précisément les ingrédients présents dans un plat est parfois plus complexe.



Il est vrai qu'avec Google Lens ou le mode photo de l'application Traduction il est possible de se débrouiller mais si vous souhaitez vous en sortir comme un chef, Cibo prétend être le spécialiste dans ce cas précis.

Six days ago in Italy I had an idea for an app that would help me pick out dishes in a restaurant.



🖼 Cibo is out now on the App Store!



Point your phone at a menu and select the dish you want to see photos of. No more typing into Google Image Search!https://t.co/H2NZ5HPKfs pic.twitter.com/pwJ3odl8Jx