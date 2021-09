La plus petite encoche sera bien sur les iPhone 13

Il y a 4 heures

Julien Russo

Auparavant, les utilisateurs Android se moquaient des utilisateurs Apple, car l'iPhone ne proposait pas un design moderne. Depuis l'iPhone X, une nouvelle moquerie est apparue : cette bonne vieille encoche qui est trop imposante en haut de l'écran. Selon de récentes révélations de la société IQE, une disparition progressive de l'encoche serait enclenchée à partir des iPhone 13.

L'encoche bientôt de l'histoire ancienne ?

Avec les différentes remontées de ses clients, Apple a compris depuis plusieurs années que les propriétaires d'iPhone veulent seulement un écran et rien d'autre sur la face avant de leur smartphone.

Ce qui est facile dans la théorie n'est pas toujours simple dans la réalité, en effet faire disparaître l'encoche et proposer des capteurs (Face ID, caméra avant...) sous l'écran n'est pas aussi facile qu'on peut l'imaginer.



Selon les déclarations de la société IQE au média Telegraph, les iPhone 13 signeront le début de la disparition progressive de l'encoche. Pour affirmer cela, IQE se base sur les commandes des plaquettes VCSEL pour la reconnaissance faciale sur un smartphone, elles auraient baissé de 26% au premier semestre de 2021. Les plaquettes en question sont conçues pour s'installer sur une encoche telle qu'on la connait aujourd'hui et non dans une zone plus fine et petite.

L'iPhone est aujourd'hui l'un des seuls smartphones à toujours proposer une encoche toujours aussi grande (bien que cela ne dérange pas la plupart des utilisateurs). Constater une chute des commandes d'un composant clé indispensable pour une encoche de cette taille ne peut pas être une coïncidence.

Pour la société IQE, il ne fait aucun doute qu'il y a un changement imminent sur la taille de l'encoche qui sera proposé avec les iPhone 13, puisqu'un "géant du secteur" vient de modifier ses commandes pour se fournir en plaquettes VCSEL plus petites.



Et quand on sait que l'iPhone 14 se passera totalement de la "notch", on ne peut qu'être ravi et impatient... Réponse la semaine prochaine avec le keynote de l'iPhone 13.