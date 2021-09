Une playlist dédiée à Ted Lasso est disponible sur Apple Music

Il y a 24 min

Alexandre Godard

Apple connaît la côte de popularité débordante de la série Ted Lasso présente sur son service Apple TV+ et il compte bien en faire un maximum. Ainsi, une toute nouvelle playlist est désormais disponible et elle concerne un moment particulier dans la série.

Une playlist Ted Lasso

Ted Lasso est l'une des séries phare d'Apple TV+ et c'est pour cela que la Pomme la chouchoute. Si nous avons déjà pu apercevoir Tim Cook annoncé la saison 2 lors du Keynote l'année dernière, une nouvelle preuve d'amour vient d'arriver.



Comme annoncé via Twitter, une playlist spécialement conçue autour de l'un des moments fort de la série vient d'être mise en ligne sur la plateforme.

Pour la référence, lors de l'un des épisodes de Ted Lasso, vous pouvez retrouver une scène ou Roy s'excuse auprès de Keely autour d'un bain et d'un peu de musique. C'est justement cette playlist en particulier qui a été introduite au sein d'Apple Music.



Si cette playlist vous intéresse, rendez-vous dans l'application et tapez dans la barre de recherche "Roy est désolé de ne pas avoir compris Keely". Ainsi vous aurez accès à 70 morceaux d'une durée totale de cinq heures d'écoute. Parmi les artistes, on retrouve Sade, Daniel Caesar, Wizkid, Bob Marley et plein d'autres.