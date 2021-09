Une coque pour iPad mini 6 dévoile la place pour l'Apple Pencil

Le prochain iPad mini de sixième génération comportera des boutons de volume sur le dessus de l'appareil pour accueillir un Apple Pencil sur le côté, selon des images d'un fabricant d'accessoires partagées par le leaker connu sous le nom de "Majin Bu".

Des boutons de volumes déplacés pour laisser place à l'Apple Pencil

Les images représentent le prétendu ‌iPad mini‌ 6 avec un design plein écran hérité de l'iPad Air 4, lui-même repris à l'iPad Pro 2018. On retrouve ainsi des bords carrés et plats et un scanner d'empreintes digitales Touch ID intégré au bouton d'alimentation. Si cela était déjà acte, le changement le plus notable qui différencie le design de l'iPad mini‌ 6 celui de l'iPad Air 4 est le déplacement des boutons de volume, les boutons étant positionnés en face du bouton d'alimentation sur le bord supérieur de la tablette. Il s'agit d'un changement de conception sans précédent sur la gamme iPad, tous les modèles à ce jour étant dotés des boutons de volume sur le côté droit.

La principale raison du déplacement des boutons de volume semble être le positionnement de l'‌Apple Pencil‌ sur le bord droit de l'appareil. Les ‌iPad Air‌ et iPad Pro ont pu garder leurs boutons sur le côté car leur taille permet d'avoir suffisamment de place pour accueillir le stylet. Sur l'iPad Mini 2021, Apple a du faire un choix.



Si cela se confirme, cela voudra dire que Jon Prosser s'était trompé sur son rendu de l'iPad mini 6. Il n'avait pas évoqué de modifications sur les boutons et parlait d'un Apple Pencil Mini.



En revanche, les images de coques pour iPad mini 6 partagées par Majin Bu sont conformes au moule vu précédemment. Les accessoiristes se procurent ce genre de pièces en amont afin de produire les coques et autres étuis avant la sortie officielle.



Reste à voir si tout cela est vrai et comment ces changements affectent la prise en main en mode portrait ou en paysage. Idem, nous ne savons pas si Apple a prévu à Magic Keyboard Mini pour aller avec sa très attendue petite tablette, alors qu'un Smart Connector est prévu. Le reste de la fiche technique fait état d'un écran 8,6 pouces, d'une puce A14 et d'un port USB-C. Le tout sera présenté avec les MacBook Pro 2021 en octobre ou novembre prochain.