iPhone 13 : toutes les nouveautés de l'appareil photo

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Hier soir, comme vous le savez, Apple a organisé son keynote durant lequel ce dernier a fait la présentation de l'iPad Mini 2021, de l'iPad 9, de l'Apple Watch Series 7, mais également de la très attendue nouvelle gamme d'iPhone 13.

Comme pour l'année précédente, on retrouve quatre modèles : l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Au niveau des nouveautés, c'est surtout au niveau du matériel que ça se passe, avec notamment des améliorations de la puissance, de l'autonomie ou encore de l'appareil photo.



Dans cet article, nous allons voir quelles sont les nouveautés autour de ce dernier point, pour chaque appareil.

Toutes les nouvelles fonctionnalités de l'appareil photo de l'iPhone 13

En levant le voile sur la nouvelle gamme d'iPhone 13, Apple a également fait la présentation de nouvelles fonctions autour de l'appareil photo des trois appareils.

L'appareil photo de l'iPhone 13 et 13 mini

Très simplement, les iPhone 13 et 13 mini sont équipés d'un système de caméra à double objectif : l'objectif large a une ouverture f/1.6 tandis que l'ultra-large a une ouverture f/2.4. Il est intéressant de noter que ce dernier offre de meilleures performances en basse lumière.



Les deux appareils n'ont pas eu le droit au téléobjectif, se contentant ainsi d'un zoom optique 2x et un zoom numérique jusqu'à 5x. En revanche, cette année, la stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur est bel et bien présente.

L'appareil photo de l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max

L'iPhone 13 Pro et Pro Max comprend un système de caméra à trois lentilles avec un téléobjectif f/2.8, un objectif large f/1.5 et un objectif ultra large f/1.8. Apple a également amélioré les objectifs large et ultra-large, permettant des performances nettement supérieures dans des conditions de faible luminosité.



L'objectif ultra-large capte jusqu'à 92 % de lumière en plus que son prédécesseur, et promet donc des résultats impressionnants. Le téléobjectif de 77 mm, lui, offre un zoom optique 3x, contre 2,5x dans le 12 Pro Max.

Nouvelles fonctionnalités de l'appareil photo pour tous les iPhones

Mode cinématique : permet de maintenir la mise au point sur le sujet tout en floutant l'arrière-plan, et peut changer automatiquement la mise au point lorsqu'un nouveau sujet est sur le point d'entrer dans la scène. Le flou et la mise au point peuvent être réglés après la capture de la vidéo, ainsi que dans l'application Photos.

Smart HDR 4 : permet de reconnaitre jusqu'à 4 personnes sur une scène, en optimisant le contraste, l'éclairage et même les tons de la peau.

Styles photographique : on parle de filtres intelligents et réglables qui permettent d'accentuer ou d'atténuer les couleurs sans affecter le teint de la peau.

À noter que l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max embarquent également la macrophotographie, le mode nuit du téléobjectif, le mode Cinématique Téléobjectif et ProRes, un format vidéo qui est l'équivalent du RAW des photos.