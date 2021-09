IKEA propose des chargeurs sans fil à fixer sous un bureau

Corentin Ruffin

Il y a du nouveau du côté d'IKEA, et plus particulièrement dans la section high-tech de son catalogue, puisque le géant suédois propose désormais un chargeur sans fil pour les appareils compatibles.



Attention tout de même, puisque ce dernier doit être vissé sous le support, ce qui risque de ne pas être très pratique...

IKEA lance un nouveau chargeur sans fil

Qu'il n'est pas beau, ce nouveau produit d'IKEA... Et pour cause, le SJÖMÄRKE est un chargeur sans fil qui, conseillé par la célèbre enseigne, se doit d'être fixé sous un bureau. Pas hyper pratique pour trouver la position optimale pour poser l'appareil, malgré la croix qui indique où poser l'appareil.



Sur la page web du produit, peu d'informations sont données si ce n'est qu'il est fait de plastique ABS et d'aluminium, tandis que la notice indique que le bureau doit faire au moins 8 mm et maximum 22 mm. Avec autant d'épaisseur, on émet quelques doutes sur l'optimisation de la charge, d'autant plus qu'IKEA ne donne pas l'information de la puissance.



Malgré tout, si vous souhaitez craquer pour cette mocheté merveille, vous pouvez le retrouver en ligne ou en magasin au prix de 29,99€.



À vos risques et péril...

