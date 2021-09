Microsoft Office 2021 sortira le 5 octobre prochain

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir



On le sait, depuis des années, Microsoft fait figure de pionnier dans le domaine des logiciels bureautiques grâce à sa suite Office. Depuis, le géant américain a fait de belles avancées dans le développement de ses outils, réussissant à proposer cette dernière sur macOS, et même sur iOS.

Et bonne nouvelle pour les adorateurs de la suite bureautique puisque Microsoft vient d'annoncer la sortie de la version 2021. Ce sera donc le 5 octobre prochain que la nouvelle version verra le jour, que ce soit sur Windows ou Mac.

Microsoft relâchera Office 2021 le 5 octobre

Si la version LTSC (Long-Term Servicing Channel) est désormais disponible, embarquant notamment le mode sombre, ainsi que des fonctionnalités telles que les tableaux dynamiques et XLOOKUP dans Excel, le grand public attend la version publique.



Et en parallèle du lancement de la version pour les utilisateurs gouvernementaux et commerciaux, le géant américain a donné des nouvelles de cette nouvelle mouture. Nous n'avons que très peu de détails sur cette version 2021, laissant entrevoir qu'il n'y aurait pas de changements majeurs dans la nouvelle suite d'applications de productivité.



On imagine que les informations et la tarification seront prochainement dévoilées, puisque Office 2021 sortira le 5 octobre prochain.