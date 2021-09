Les nouvelles applications : Muna Flashcards, Dashbit, Memeo

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Muna Flashcards, Dashbit, Memeo.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Muna Flashcards (App, iPhone, v1.1, 28 Mo, iOS 14.0, Widson Reis)

Muna est une application simple, claire et facile à utiliser pour créer et étudier des flashcards.



Muna reproduit l'expérience de base de l'utilisation d'un jeu de flashcards physiques : choisissez une carte, essayez de vous souvenir de ce qui se trouve à son dos, retournez-la pour vérifier le résultat. C'est aussi simple que cela.



Muna vous permet d'utiliser le système Leitner, un système d'apprentissage puissant pour mémoriser des informations à l'aide de flashcards.



Vous pouvez également utiliser Muna pour revoir vos notes et vos surligneurs Kindle. Il vous suffit de les exporter de votre liseuse Kindle et de les importer dans Muna au format CSV ou JSON.

