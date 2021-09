Les tests et avis sur l'iPad 9 2021 : comme le bon vin

En plus de la sixième génération d'iPad mini, Apple a lancé la neuvième génération d'iPad classique. Avant sa sortie vendredi, les premiers testeurs ont partagé leur avis sur la dernière tablette d'entrée de gamme. Sans surprise, la plupart délivre des bonnes notes sur le stockage doublé, les performances et la caméra avant.

Dans l'ensemble, Scott Stein de CNET soutient que l'iPad‌ 9 couvre en fait toutes les bases d'une bonne tablette.

Stein note que les iPad sont le plus souvent des appareils secondaires et particulièrement populaires auprès des familles, et que le prix du iPad‌ d'entrée de gamme en fait un produit convaincant qui offre une grande partie des fonctionnalités que les gens recherchent dans un ‌iPad‌ sans se ruiner.

Sérieusement : l'iPad Mini coûte plus cher, n'a pas le même support de clavier et est probablement trop petit. L'iPad Air 4 de l'année dernière est bon mais manque de Center Stage. Et l'iPad Pro est génial mais c'est cher.

L'une des améliorations les plus bienvenues du nouvel ‌iPad‌ 9 est une augmentation du stockage de base de 32 à 64 Go, même si certains trouvent cela encore trop juste comme Tom's Guide :

Apple a doublé la capacité de stockage de l'iPad par rapport aux générations précédentes, faisant passer le modèle d'entrée de gamme à 389€ de 32 à 64 Go et le modèle de stockage amélioré à 489€ de 128 à 256 Go. [...] La mise à niveau du stockage est un changement important et bienvenu, car il est difficile de profiter de toutes les fonctionnalités d'un iPad lorsque vous disposez de moins de 32 Go de stockage pour toutes vos photos, films, applications et jeux. [...]

Bien sûr, le prix de la mise à niveau vers le modèle avec plus de stockage a également augmenté, jusqu'à 150€ au lieu des 100€ qu'il coûtait auparavant. Néanmoins, nous vous recommandons de payer le coût de la mise à niveau si vous prévoyez de télécharger de nombreuses applications et supports HD, car 64 Go ne représentent toujours pas une quantité impressionnante d'espace de stockage.