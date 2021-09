Spotify est au courant du bug qui vide la batterie sur iOS 15

Des plaintes s'accumulent du côté des utilisateurs Spotify car la dernière version de l'application épuise très vite la batterie des iPhone, que ce soit sous iOS 14.8 ou iOS 15, les deux derniers firmwares. Le géant suédois dit enquêter dessus actuellement.



Il y a eu une rafale de messages sur Reddit et Twitter à propos de ce problème. D'après certains témoignages, Spotify consomme 4 à 5 fois plus de batterie qu'habituellement. Pire, les manipulations diverses pour tenter qu'endiguer le problème n'y font rien.

Voici quelques retours clients :

Apparemment sorti de nulle part, Spotify a commencé à épuiser gravement ma batterie ces derniers jours. Une session qui consommait 10 à 15 % de ma batterie prend maintenant 40 à 60 % et ma batterie chauffe chaque fois que l'application est ouverte.

Spotify vide l'iPhone 12 Pro à un rythme absurde. Cela vient de commencer aujourd'hui, semble-t-il. iOS 15 […] Par exemple, 30% d'utilisation de ma batterie totale et Spotify a été utilisé peut-être 1/4 du temps total de SMS, Facebook, etc.

Je suis toujours sur iOS 14.8 et j'ai le même problème […] Faire une réinstallation ou une "réinstallation propre" n'aide pas. La désactivation de l'actualisation de l'application en arrière-plan ne fonctionne pas. La déconnexion ne fonctionne pas. Rien de ce que Spotify suggère ne fonctionne car cela semble être un bogue. J'ai dû supprimer Spotify aujourd'hui et je fais un essai gratuit d'Apple Music. Je ne peux pas me permettre que cette application détruise ma batterie.