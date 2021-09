Samsung ne produirait pas l'écran OLED de l'iPad Air 5 en 2022

Apple aurait annulé un projet conjoint avec Samsung visant à utiliser un écran OLED développé par le coréen pour un prochain iPad Air 5 de 10,9 pouces, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par The Elec.

L'iPad OLED arrive en 2022

Le projet a été arrêté en raison de la structure à pile unique du panneau OLED ou de problèmes de rentabilité ou des deux, d'après des personnes proches du dossier.

La pile unique fait référence à la structure de panneau OLED actuellement largement utilisée où le rouge, le vert et le bleu forment une couche d'émission.



Apple ne serait pas satisfait des niveaux de luminosité des panneaux OLED à pile unique et se méfie également de la durée de vie des dalles, car les consommateurs conservent généralement les iPad plus longtemps que les smartphones, qui ont un cycle de renouvellement plus agressif.

Au lieu de cela, Apple souhaite utiliser une structure en tandem à deux parties pour son premier iPad OLED, qui superpose deux couches d'émission rouge, verte et bleue au lieu d'une seule. Cela double la luminosité et prolonge la durée de vie du panneau jusqu'à quatre fois. Samsung ne serait pas capable de proposer ce composant, mais surtout, le géant coréen aurait de fortes réserves sur la rentabilité. Il faudrait vendre une quantité énorme d'iPad Air 2022 pour rentrer dans les frais de mise en place de la ligne de production.



La plupart des rumeurs autour d'un ‌‌iPad Air‌‌ 5 à écran OLED suggèrent qu'il arrivera en 2022, ce qui semble se confirmer. En mars, l'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu'Apple devrait commencer à utiliser la technologie OLED l'année prochaine, tandis que DigiTimes a également prédit une sortie en 2022 pour un iPad‌ OLED, tout comme des sites comme ETNews, qui s'appuient sur les données de la chaîne d'approvisionnement.



Actuellement, l'iPad Air 4 est équipé d'une dalle LCD Liquid Retina, alors que le dernier iPad Pro 2021 12,9 pouces est passé au miniLED. Une sorte d'entre-deux.



La technologie OLED est chère, ce qui explique qu'elle soit jusqu'à présent limitée aux appareils plus petits comme les iPhones et les montres Apple. Une fois adopté dans l'iPad‌‌, elle apportera une luminosité améliorée, un contraste plus élevé, des noirs plus profonds et des angles de vision plus larges. Et les prochains MacBook Pro 2022 pourraient en profiter d'ici un an...