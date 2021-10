Microsoft Office 2021 arrive le 5 octobre sur macOS

Ce n'est pas parce qu'on est sous macOS qu'on doit passer que par les applications bureautiques d'Apple, celles de Microsoft sont-elles aussi efficace et d'une qualité exceptionnelle. Microsoft continue d'accompagner les utilisateurs macOS avec d'importantes mises à jour tous les ans.

Microsoft Office 2021 disponible le 5 octobre

Dans seulement 4 jours, les propriétaires de Mac pourront télécharger Microsoft Office 2021 qui comprend Word, PowerPoint, Excel, OneNote et Outlook en supplément.

Cette importante mise à jour va apporter plusieurs fonctionnalités qui sont déjà disponibles pour les abonnés à Microsoft 365.

Vous allez retrouver :

La co-création de documents en temps réel avec d'autres utilisateurs

avec d'autres utilisateurs Une recherche avancée appelée XLOOKUP dans Microsoft Excel (ligne par ligne, trouvez tout ce dont vous avez besoin dans un tableau ou une plage)

(ligne par ligne, trouvez tout ce dont vous avez besoin dans un tableau ou une plage) Des tableaux dynamiques dans Microsoft Excel (écrivez une formule et renvoyez un tableau de valeurs)

(écrivez une formule et renvoyez un tableau de valeurs) La fonction LET dans Microsoft Excel (il s'agit d'une nouveauté qui attribue des noms aux résultats du calcul. Cela permet de stocker des calculs intermédiaires, des valeurs ou des noms de définition à l'intérieur d'une formule)

(il s'agit d'une nouveauté qui attribue des noms aux résultats du calcul. Cela permet de stocker des calculs intermédiaires, des valeurs ou des noms de définition à l'intérieur d'une formule) Prise en charge avancée des couleurs d'Immersive Reader dans Microsoft Word (ajout de nombreuses façons supplémentaires de choisir une couleur de page. La sélection d'une couleur de page peut rendre le texte facile à numériser avec moins de fatigue oculaire)

(ajout de nombreuses façons supplémentaires de choisir une couleur de page. La sélection d'une couleur de page peut rendre le texte facile à numériser avec moins de fatigue oculaire) Création d'un GIF animé à partir d'un diaporama dans Microsoft PowerPoint (vous pouvez maintenant enregistrer une présentation sous forme de GIF animé qui peut être partagé via des réseaux sociaux ou d'autres canaux numériques)

(vous pouvez maintenant enregistrer une présentation sous forme de GIF animé qui peut être partagé via des réseaux sociaux ou d'autres canaux numériques) Enregistrement au format SVG pour les photos et graphiques dans Word, Excel, PowerPoint et Outlook (possibilité de redimensionner les documents sans aucune perte de qualité d'image)

Ainsi que plein d'autres nouveautés et améliorations de performances. La liste complète est visible sur une fiche d'assistance dédiée.

Sans surprise toutes ces belles nouvelles ont un prix.

Pour les étudiants qui souhaitent acquérir la suite bureautique de Microsoft sur Mac, il existe plusieurs abonnements à renouvellement mensuel :

Microsoft 365 Business Basic à 4,20€ HT/mois par utilisateur

par utilisateur Microsoft 365 Business Standard à 10,50€ HT/mois par utilisateur

par utilisateur Microsoft 364 Business Premium à 16,90€ HT/mois par utilisateur

Le pack Office 2021 ne sera pas disponible sur le Mac App Store, mais uniquement à travers les abonnements ci-dessus sur microsoft.com et chez les détaillants du monde entier à partir du 5 septembre.

Certains revendeurs proposent aussi le pack Microsoft Office sur Mac et PC avec une licence à vie pour ceux qui sont prêts à dépenser une grosse somme puis être tranquille après en évitant un abonnement.



