Les nouvelles applications : NFTs, Perform, Artsy

Perform est votre DJ d'entraînement intelligent qui associe dynamiquement la musique à votre entraînement par le biais de la fréquence cardiaque, du rythme et plus encore. Poussez plus loin et plus fort avec les mélanges audio de Perform, alimentés par l'IA. Modes d'entraînement personnalisés Utilisez votre fréquence cardiaque ou votre vitesse pour contrôler votre musique. Que vous fassiez une récupération facile ou des intervalles difficiles, Perform choisira automatiquement la bonne chanson au bon moment de chaque entraînement. Chansons d'entraînement Tout le monde a ses propres chansons pour s'entraîner. Définissez vos chansons d'entraînement dans Perform pour les lire facilement lorsque votre entraînement est le plus exigeant. Spotify et Apple Music Perform se connecte à vos services musicaux existants pour diffuser vos chansons d'entraînement préférées et vous aider à découvrir de nouvelles musiques. Amazon Music, Pandora et Tidal seront bientôt pris en charge.

Artsy Photo Editor (App, iPhone, v1.0.4, 117 Mo, iOS 14.4, Thapelo Matlou)

Artsy est une application complète pour la retouche photo !



SUPPRIMER INSTANTANÉMENT L'ARRIÈRE-PLAN - Supprimez l'arrière-plan de n'importe laquelle de vos photos en une seule pression. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour couper automatiquement l'arrière-plan.



EFFET DE FONDANCE - Donnez à vos photos l'impression qu'elles fondent, de façon époustouflante.



FORMES ET SPIRALES - Donnez vie à vos photos grâce aux formes, aux spirales et bien d'autres choses encore.



DOUBLE EXPOSITION INTELLIGENTE - La double exposition n'a jamais été aussi facile, choisissez une ou plusieurs images et nous ferons le reste du travail pour vous, pas besoin de faire beaucoup d'éditions pour une chose simple.



MOTION - Faites en sorte que vos images ressemblent à de l'art sur roues.



& Many More — Many more photo editing features waiting to be discovered by you.



You can also blur the background, erase it, or bring it to life with our color overlay feature.



Edit pictures like a pro



Apply filters, ...

